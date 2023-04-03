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    • Ekonomi
    • 03.04.2023 09:00
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    • 03.04.2023 09:29
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    TEFE TÜFE Nisan ayı kira zammı kaç TL olacak? Nisan ayı kira artış oranı ne kadar oldu? İş yeri, dükkan kira hesaplama 2023!

    Nisan ayının gelmesiyle birlikte kira artış oranı hakkında detaylar merak edilip araştırılıyor. Peki, TÜİK TEFE TÜFE Nisan iş yeri ve dükkan kira zammı ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Nisan ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

    Nisan ayıyla birlikte yeni kiralar merak edilip araştırılmaya başlandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayı enflasyon oranını 3 Nisan'da açıklayacak. Mart ayı enflasyon verilerinin paylaşılmasıyla birlikte en çok kira zammı araştırılıyor. Her ayın 3'ünde TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranı kira zammında etkili oluyor. Peki, Nisan ayı kira artış oranı ne kadar oldu? TEFE TÜFE Nisan ayı kira zammı kaç TL olacak? İş yeri, dükkan kira hesaplama 2023 nasıl yapılır? İşte detaylar...

    MART AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLAMA TARİHİ

    Yılın üçüncü ayı olan mart enflasyon oranı 3 Nisan saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak.

    ŞUBAT AYI ENFLASYON RAKAMLARI

    Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %55,18, aylık %3,15 oldu.

    TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %3,15, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,00, bir önceki yılın aynı ayına göre %55,18 ve on iki aylık ortalamalara göre %71,83 olarak gerçekleşti.

        MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

        TÜİK tarafından açıklanan iki aylık ortalamalara göre Mart ayı kira artış oranı %71,83 olarak belirlendi.

        KONUTLAR İÇİN KİRA SÖZLEŞMESİ DETAYI

        Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu'nda Borçlar Kanunu'na eklenecek. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme imkanı getiriliyor" demişti. Buna göre 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak.

        İŞYERİ KİRA HESAPLAMA

        Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TL
        Kira Artışı Yapılacak Ay: Mart 2023
        TÜFE Kira Artış Oranı: %71,83
        Kira Artış Tutarı: 7.183,00 TL
        Aylık Yeni Kira Tutarı: 17.183,00 TL
        Yıllık Yeni Kira Tutarı: 206.196,00 TL

        KONUT ÖRNEK HESAP

        Mevcut Kira Bedeli: 3.000,00 TL
        Kira Artışı Yapılacak Ay: Şubat 2023
        Girdiğiniz Artış Oranı: %25
        Kira Artış Tutarı: 750,00 TL
        Aylık Yeni Kira Tutarı: 3.750,00 TL
        Yıllık Yeni Kira Tutarı: 45.000,00 TL
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        Haberler Ekonomi TEFE TÜFE Nisan ayı kira zammı kaç TL olacak? Nisan ayı kira artış oranı ne kadar oldu? İş yeri, dükkan kira hesaplama 2023!
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