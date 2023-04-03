TEFE TÜFE Nisan ayı kira zammı kaç TL olacak? Nisan ayı kira artış oranı ne kadar oldu? İş yeri, dükkan kira hesaplama 2023!

Nisan ayıyla birlikte yeni kiralar merak edilip araştırılmaya başlandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayı enflasyon oranını 3 Nisan'da açıklayacak. Mart ayı enflasyon verilerinin paylaşılmasıyla birlikte en çok kira zammı araştırılıyor. Her ayın 3'ünde TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranı kira zammında etkili oluyor. Peki, Nisan ayı kira artış oranı ne kadar oldu? TEFE TÜFE Nisan ayı kira zammı kaç TL olacak? İş yeri, dükkan kira hesaplama 2023 nasıl yapılır? İşte detaylar...
MART AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLAMA TARİHİ
Yılın üçüncü ayı olan mart enflasyon oranı 3 Nisan saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak.
ŞUBAT AYI ENFLASYON RAKAMLARI
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %55,18, aylık %3,15 oldu.
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %3,15, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,00, bir önceki yılın aynı ayına göre %55,18 ve on iki aylık ortalamalara göre %71,83 olarak gerçekleşti.