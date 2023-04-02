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    Çalışma Bakanı Vedat Bilgin tartışmalara son noktayı koydu: Hak kaybı olmayacak

    Çalışma Bakanı Vedat Bilgin tartışmalara son noktayı koydu: “EYT’liler Nisan’da maaş almaya başlayacak. Aylık ve ikramiyede hiçbir hak kaybı olmayacak.

    Hazal Ateş
    Hak kaybı olmayacak

    Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası kapsamında başvuruların 1,5 milyonu geçtiğini, 250 bin kişinin emeklilik işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.



    Bakan Bilgin, emeklilik işlemlerinin depremzedelere öncelikli olmak üzere başvurusu sırasına göre tamamlandığını belirterek, "EYT'liler nisanda aylık almaya başlayacak, en geç mayısta tamamlanacak. Mayıs ayında müracaat edenlerin tamamı ödenecek. Yaklaşık 1,5 milyon insan müracaat etti. Bunların aylığının bağlanması konusunda arkadaşlarımız olağanüstü çalışıyor. EYT bağlanma işinde çalışan SGK personelinin mesai ücretini artırdık, hafta sonu, gece çalışıyorlar. Mart ayında müracaat eden herkes Nisan ayında aylığını alacak. ahmin ediyorum Mayıs ayında bütün müracaat eden herkesin aylığı ödenmiş olacak." dedi. Bakan Bilgin, aylık, ikramiyede bir hak kaybının söz konusu olmayacağını vurguladı.



    ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK
    Bakan Bilgin Bağur prim eşitlenmesi ile ilgili şunları söyledi: Kendi işletmelerine sahip insanlar. Yanımda çalışan 5975 günle ben 9 bin günle emekli oluyorum diyor. Doğru hem sermaye, hem emek koyuyorsun diyorlar. Küçük işletmeleri (berber, terzi) ayırmak lazım. Bunlar üç beş kişi çalıştırıyor yanında. Orada bir düzenleme yapmak lazım. Küçük esnafı koruyacak bir modele ihtiyaç var. O reform gerektirir, çalışıyoruz.



        PRİM GÜNÜ DEĞİŞMEZ
        EYT'de prim tartışma konusu değil. Biz yaşı kaldırdık. Daha az prim vererek emeklilik mümkün değil. Bu tartışmalardı anlamsız buluyoruz. Yaşta haksızlık vardı. Hiçbir kanun geriye işletilmez. Çalışanın aleyhine geriye işletilmişti biz onu kaldırdık.



        ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM
        Asgari ücreti düzenlerken çeşitli şartlara bakıyoruz. Birincisi enflasyon. Alım gücünün azalması. Enflasyondaki iniş devam eder ama hayat pahalılığı sürerse bakarız ve asgari ücretliyi koruyacak düzenlemeyi Temmuz'da yaparız.



        TAŞERONA MÜJDE
        Taşeron işçiler meselesini çözeceğiz. KİT'lerde 900 bine yakın taşeron kadroya geçmiş vaziyette. Orada kalan 80 bin kişi var. Onları çalıştık, yeni taşeron işletmeler var. Esas işe ait olan tüm hizmetleri kamunun yapması gerekir.



            KAMU İŞÇİLERİ ZAMMINDA GERİ SAYIM
            Bakan Bilgin 'Kamu işçileri toplu sözleşmesi seçimden önce çıkacak mı?' sorusunu şöyle cevapladı: Seçimden önce çıkar mı diye bakmıyoruz. Bitince getiriyoruz. Öyle olsa taşeron işçiliğini de hallederiz. Ele aldığımız dosyaları sosyal devlet içinde ele alıyoruz. 700 bin işçimizle toplu sözleşme görüşmesi başladı. Ağustos'a kadar zamanımız var, geciktirme yok. Adam gibi bir sözleşme yapalım, çalışanlarımızla uzlaşmaya varalım.

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            Haberler Ekonomi Çalışma Bakanı Vedat Bilgin tartışmalara son noktayı koydu: Hak kaybı olmayacak
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