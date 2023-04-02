Çalışma Bakanı Vedat Bilgin tartışmalara son noktayı koydu: Hak kaybı olmayacak





ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK

Bakan Bilgin Bağur prim eşitlenmesi ile ilgili şunları söyledi: Kendi işletmelerine sahip insanlar. Yanımda çalışan 5975 günle ben 9 bin günle emekli oluyorum diyor. Doğru hem sermaye, hem emek koyuyorsun diyorlar. Küçük işletmeleri (berber, terzi) ayırmak lazım. Bunlar üç beş kişi çalıştırıyor yanında. Orada bir düzenleme yapmak lazım. Küçük esnafı koruyacak bir modele ihtiyaç var. O reform gerektirir, çalışıyoruz.