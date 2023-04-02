Çalışma Bakanı Vedat Bilgin tartışmalara son noktayı koydu: Hak kaybı olmayacak

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası kapsamında başvuruların 1,5 milyonu geçtiğini, 250 bin kişinin emeklilik işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.
Bakan Bilgin, emeklilik işlemlerinin depremzedelere öncelikli olmak üzere başvurusu sırasına göre tamamlandığını belirterek, "EYT'liler nisanda aylık almaya başlayacak, en geç mayısta tamamlanacak. Mayıs ayında müracaat edenlerin tamamı ödenecek. Yaklaşık 1,5 milyon insan müracaat etti. Bunların aylığının bağlanması konusunda arkadaşlarımız olağanüstü çalışıyor. EYT bağlanma işinde çalışan SGK personelinin mesai ücretini artırdık, hafta sonu, gece çalışıyorlar. Mart ayında müracaat eden herkes Nisan ayında aylığını alacak. ahmin ediyorum Mayıs ayında bütün müracaat eden herkesin aylığı ödenmiş olacak." dedi. Bakan Bilgin, aylık, ikramiyede bir hak kaybının söz konusu olmayacağını vurguladı.
ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK
Bakan Bilgin Bağur prim eşitlenmesi ile ilgili şunları söyledi: Kendi işletmelerine sahip insanlar. Yanımda çalışan 5975 günle ben 9 bin günle emekli oluyorum diyor. Doğru hem sermaye, hem emek koyuyorsun diyorlar. Küçük işletmeleri (berber, terzi) ayırmak lazım. Bunlar üç beş kişi çalıştırıyor yanında. Orada bir düzenleme yapmak lazım. Küçük esnafı koruyacak bir modele ihtiyaç var. O reform gerektirir, çalışıyoruz.