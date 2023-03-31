Evde bakım maaşı ne zaman ödenecek? Nisan 2023 evde bakım aylığı ödeme tarihleri açıklandı mı?

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşlarına yapılacak zam oranı, asgari ücretin 2023 zammıyla birlikte netlik kazandı. Buna göre, 2023 yılı Ocak-Temmuz dönemi için evde bakım maaşı 3 bin 336 TL'den 4 bin 336 TL'ye çıktı.