Yılın 12 ayı boyunca yüz binlerce kişiye ödenen evde bakım maaşı ödeme tarihleri merak konusu oluyor. Bu kapsamda yeni ay öncesi ödeme tarihleri sık araştırılır oldu. Peki, evde bakım maaşı ne zaman ödenecek? Nisan 2023 evde bakım aylığı ödeme tarihleri açıklandı mı? İşte merak edilenler!
EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN ÖDENECEK?
Evde bakım maaşları her ayın ortalarında itibaren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hesaplara yatırılıyor.
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşlarına yapılacak zam oranı, asgari ücretin 2023 zammıyla birlikte netlik kazandı. Buna göre, 2023 yılı Ocak-Temmuz dönemi için evde bakım maaşı 3 bin 336 TL'den 4 bin 336 TL'ye çıktı.