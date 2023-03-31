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    • Ekonomi
    • 31.03.2023 14:46
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    • 31.03.2023 14:46
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    Evde bakım maaşı ne zaman ödenecek? Nisan 2023 evde bakım aylığı ödeme tarihleri açıklandı mı?

    Evde bakım maaşı ödeme tarihleri yüz binlerce vatandaşın merakla araştırdığı konulardan birisi oluyor. Ödemeler her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyurulan tarihlerde hesaba geçiyor. Peki, evde bakım maaşı ne zaman ödenecek? Nisan 2023 evde bakım aylığı ödeme tarihleri açıklandı mı? İşte detaylar!

    Evde bakım maaşı ne zaman ödenecek?

    Yılın 12 ayı boyunca yüz binlerce kişiye ödenen evde bakım maaşı ödeme tarihleri merak konusu oluyor. Bu kapsamda yeni ay öncesi ödeme tarihleri sık araştırılır oldu. Peki, evde bakım maaşı ne zaman ödenecek? Nisan 2023 evde bakım aylığı ödeme tarihleri açıklandı mı? İşte merak edilenler!

    EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN ÖDENECEK?

    Evde bakım maaşları her ayın ortalarında itibaren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hesaplara yatırılıyor.

    EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

    Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşlarına yapılacak zam oranı, asgari ücretin 2023 zammıyla birlikte netlik kazandı. Buna göre, 2023 yılı Ocak-Temmuz dönemi için evde bakım maaşı 3 bin 336 TL'den 4 bin 336 TL'ye çıktı.

        EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz.

        Pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmenizi sağlayan e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunuyor.
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        Haberler Ekonomi Evde bakım maaşı ne zaman ödenecek? Nisan 2023 evde bakım aylığı ödeme tarihleri açıklandı mı?
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