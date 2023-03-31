Fahiş kira ve aidat kavgalarının çözümü için devreye arabulucular giriyor!

Son dönemde kira ve aidatlardaki fahiş artışlar gündeme otururken, 1 Eylül'den itibaren devreye arabulucular girecek. Kira, kat mülkiyeti, ortaklığın giderilmesi ve komşu hakkından kaynaklı uyuşmazlıklarda önce arabulucuya başvurulacak.
BAŞVURU ÜCRETSİZ
Başvurular, adliyelerdeki arabuluculuk bürolarına ücretsiz yapılacak. Yapılacak başvurularda, yargı gideri, harç, tanık, bilirkişi ücreti gibi bir ödeme zorunluluğu bulunmayacak. Arabuluculuk görüşmeleri üç hafta içerisinde tamamlanacak. Zorunlu durumlarda arabulucu tarafından bu süre en fazla bir hafta daha uzatılabilecek.
YILDA 126 BİN DOSYA
Böylece yılda yaklaşık 74 bin kira uyuşmazlığı arabulucuya gidecek. Ayrıca kira uyuşmazlığıyla birlikte kat mülkiyeti, komşu hakkı ve ortaklığın giderilmesinden kaynaklı yılda yaklaşık 126 bin uyuşmazlığın arabuluculukla çözüme kavuşturulması hedefleniyor. Görüşmeler sonrasında anlaşma sağlanamaması halinde dava açılabilecek.