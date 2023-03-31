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    Fahiş kira ve aidat kavgalarının çözümü için devreye arabulucular giriyor!

    Fahiş kira ve aidat kavgaları sürerken, çözüm için devreye arabulucular giriyor. Başvurular 1 Eylül’den itibaren alınırken, 4 haftada sonuca ulaşılacak.

    Kira sorununa hızlı çözüm

    Son dönemde kira ve aidatlardaki fahiş artışlar gündeme otururken, 1 Eylül'den itibaren devreye arabulucular girecek. Kira, kat mülkiyeti, ortaklığın giderilmesi ve komşu hakkından kaynaklı uyuşmazlıklarda önce arabulucuya başvurulacak.



    BAŞVURU ÜCRETSİZ
    Başvurular, adliyelerdeki arabuluculuk bürolarına ücretsiz yapılacak. Yapılacak başvurularda, yargı gideri, harç, tanık, bilirkişi ücreti gibi bir ödeme zorunluluğu bulunmayacak. Arabuluculuk görüşmeleri üç hafta içerisinde tamamlanacak. Zorunlu durumlarda arabulucu tarafından bu süre en fazla bir hafta daha uzatılabilecek.



    YILDA 126 BİN DOSYA
    Böylece yılda yaklaşık 74 bin kira uyuşmazlığı arabulucuya gidecek. Ayrıca kira uyuşmazlığıyla birlikte kat mülkiyeti, komşu hakkı ve ortaklığın giderilmesinden kaynaklı yılda yaklaşık 126 bin uyuşmazlığın arabuluculukla çözüme kavuşturulması hedefleniyor. Görüşmeler sonrasında anlaşma sağlanamaması halinde dava açılabilecek.



        TESPİT DAVASI HIZLANACAK
        Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, kira tespit davaları açısından arabuluculuk mekanizmasının önemli bir görevi yerine getireceğini belirterek, şöyle konuştu: "Yüzde 40-50 gibi bir başarı oranı öngörülebilir. Tahliye davaları açısından ise aynı iyimserlikte olamıyoruz. Şöyle ki mal sahiplerinin daha önce görüştükleri ve ihtarname gönderdikleri kiracıları ile tahliye sürecinde uzlaşmadıklarını görüyoruz. Burada başarı oranını daha düşük olacaktır."



        BU KONULARA UZLAŞMA ARANACAK
        Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Avukat Ali Yüksel de zorunlu arabuluculuk kapsamına giren konuları şöyle sıraladı
        Kira tespit davaları
        Kira uyarlama davaları
        Kiralananın tahliyesi davaları
        İhtiyaçtan tahliye
        Borç ödememe sebebiyle tahliye
        Yeni malik ihtiyacı sebebiyle tahliye
        10 yıllık sürenin dolması sebebiyle tahliye
        Arsa süresinin dolması sebebiyle tahliye
        Arazi kirası sebebiyle tahliye
        Kiracının verdiği hasar
        Depozitonun geri alınması
        Aidat ödemeleri
        İşgal edilen yerlerle ilgili konular
        Genel kurullarla ilgili kat mülkiyeti kanunundan kaynaklanan anlaşmazlıklar
        Duman, pis su, koku ve benzeri konularda komşunun rahatsız edilmesi
        Ağaçların komşu araziye taşması...

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        Haberler Ekonomi Fahiş kira ve aidat kavgalarının çözümü için devreye arabulucular giriyor!
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