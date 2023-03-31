Fahiş kira ve aidat kavgalarının çözümü için devreye arabulucular giriyor!





TESPİT DAVASI HIZLANACAK

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, kira tespit davaları açısından arabuluculuk mekanizmasının önemli bir görevi yerine getireceğini belirterek, şöyle konuştu: "Yüzde 40-50 gibi bir başarı oranı öngörülebilir. Tahliye davaları açısından ise aynı iyimserlikte olamıyoruz. Şöyle ki mal sahiplerinin daha önce görüştükleri ve ihtarname gönderdikleri kiracıları ile tahliye sürecinde uzlaşmadıklarını görüyoruz. Burada başarı oranını daha düşük olacaktır."