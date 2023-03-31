Asgari ücrete enflasyon ayarı! Yüzde 20’de 10 bin, yüzde 30’da11 bin lira aşılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücrete Temmuz'da artış sinyalinin ardından gözler Temmuz'da yapılacak ara zamma çevrildi. Yılın başında yüzde 54.66 artışla net 8 bin 506 lira, brüt 10 bin 8 lira olan asgari ücrete ara zamda 6 aylık enflasyon belirleyici olacak. Artışta yıllık enflasyon farkı, işverenin prim yükü gibi birçok unsur dikkate alınacak. Asgari ücret zammında yüzde 20, 30, 40 üzerinden değerlendirmeler yapılıyor. Yüzde 20'lik bir artış durumunda brüt 12 bin 10, net 10 bin 200 lira, yüzde 30'luk artış durumunda net 11 bin 50, brüt 13 bin 10 lira, yüzde 40 artış durumunda da net 11 bin 908, brüt 14 bin 11 lira olacak. Çalışma Bakanlığı'nın teklifi üzerine Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıp yeni asgari ücreti her zaman belirleyebiliyor. Bu ister yıllık ister aylık olabiliyor.



BİRÇOK ÖDEMEYİ ETKİLER

Yeni asgari ücretle birlikte çalışma hayatında ve sosyal güvenlikte birçok ödeme kalemi yeniden belirlenecek. Asgari ücretlilerin ihbar ve kıdem tazminatı ile rapor paraları artarken, annelere yapılan ödemeler de zamlanacak. İşsizlik maaşı da asgari ücretle birlikte yükselecek. Ayrıca stajyerlere yapılan ödemeler de değişecek.

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