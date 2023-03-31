20 bin Togg için çekilen kurada ismi çıkanlar büyük heyecan yaşadı

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un kura çekişi tamamlandı. Bu yıl yollara çıkacak 20 bin Togg T10X için 20 bin asıl, 20 bin de yedek talihli belirlendi. Kurada ismi çıkan talihliler büyük heyecan yaşadı.



İSMİ ÇIKANLAR MUTLU

Samsun'da Togg C-SUV T10X'in uzun menzilli versiyonunu almak için başvurup kurada ismi çıkan Halil Hakan Koç, "Yerli ve milli otomobilimizi kullanacağım için çok heyecanlı ve mutluyum" dedi. Otomobili Samsun'da sergilendiği meydanda bir kez daha inceleyen Koç, "Teslim alınca Samsun sokaklarında gezeceğiz. Ben 'oltu siyahı' rengini tercih ettim" şeklinde konuştu. İstanbul'dan hak kazanan Metin Çetin de kurada aracın kendisine çıkacağını rüyasında gördüğünü söyledi. 523 kilometre menzilli T10X'e başvurduğunu, Anadolu kırmızısını tercih ettiğini dile getiren Çetin, aracını teslim aldıktan sonra ilk işinin memleketi Sinop'a gitmek olduğunu kaydetti. Çorum'da yaşayan talihli Avukat Yakup Alar da Togg gibi yerli ve milli yatırımları desteklediklerini belirterek, herkese bu tür yatırımlara destek olma çağrısında bulundu.

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