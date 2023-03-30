Ücretli öğretmenlere kadro var mı, verilecek mi? Ücretli öğretmenlere kadro son dakika haberleri 2023!

GEÇİŞİ İŞÇİYE KADRO DÜZENLEMESİ MECLİS'TE!

Meclis'ten gelen son dakika haberine göre en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılması ve geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Öte yandan AK Parti'li Elitaş, teklifteki, geçici işçilerle ilgili bölüme değinerek "Geçici işçi çalıştırılan kurum ve kuruluşlardaki kadrolarda herhangi bir şekilde boşalma olduğu takdirde kurum ilan edecek.

Kıdem sırasına göre; halen çalışan veya çalışma hakkı bulunan geçici işçilere öncelik vermekle birlikte onları kadrolu işçi haline dönüştürmüş olacak" diye konuştu.