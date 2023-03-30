Ücretli öğretmenlere kadro var mı, verilecek mi? Ücretli öğretmenlere kadro son dakika haberleri 2023!

Ücretli öğretmenlere kadro var mı, verilecek mi sorusu internet arama motorlarında son günlerde sıkça araştırılıyor. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay yaptığı açıklamada gündemin seçim olduğunu ancak seçim öncesinde geçici işçi, kamu sözleşmesi ve taşeron işçilerin kadro geçmesini istediklerini belirtti. Son dönemde sözleşmelilere kadro ve geçici işçiler ile ilgili önemli adımlar atılırken, ücretli öğretmenlere kadro verilmesine ilişkin düzenleme olup olmadığını merak ediyor. İşte son durum...
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERE KADRO VAR MI, VERİLECEK Mİ?
Ücretli öğretmenlere kadro haberleri takip edilmeye devam ediyor. Son olarak geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Ancak ücretli öğretmenlere kadro ile ilgili bir gelişme bulunmuyor. Konuya ilişkin açıklama olduğunda haberimizde eklenecektir.
GEÇİŞİ İŞÇİYE KADRO DÜZENLEMESİ MECLİS'TE!
Meclis'ten gelen son dakika haberine göre en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılması ve geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
Öte yandan AK Parti'li Elitaş, teklifteki, geçici işçilerle ilgili bölüme değinerek "Geçici işçi çalıştırılan kurum ve kuruluşlardaki kadrolarda herhangi bir şekilde boşalma olduğu takdirde kurum ilan edecek.
Kıdem sırasına göre; halen çalışan veya çalışma hakkı bulunan geçici işçilere öncelik vermekle birlikte onları kadrolu işçi haline dönüştürmüş olacak" diye konuştu.