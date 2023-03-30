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    • Ekonomi
    • 30.03.2023 20:49
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    • 30.03.2023 20:49
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    ASKERİ PERSONELE KADRO SON DAKİKA 2023! TSK jandarma, uzman çavuşa kadro var mı, verilecek mi?

    Askeri sözleşmeli personele kadro var mı, verilecek mi sorusu, yaşanılan son dakika gelişmelerinin ardından yeniden gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. Geçici işçiye kadro kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Gözler bu kez TSK Jandarma uzman çavuşa kadro haberlerine çevrildi. İşte son durum...

    ASKERİ PERSONELE KADRO SON DAKİKA 2023!

    Geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilmesinin hemen akabinde 'TSK jandarma uzman çavuşa kadro var mı, verilecek mi? ' sorusu gündeme geldi.

    GEÇİCİ İŞÇİYE DADRODA SON DURUM

    En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılması ve geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundan geçti.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin çalışmaların başında geçici işçi dosyasının olduğunu vurgulamıştı. Sırada taşeron işçi var.

    TAŞERONA KADRO SON DURUM

    TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezi'nde görüştü.

    Kritik görüşmenin ardından önemli açıklamalarda bulunan Atalay, gündemde seçimin olduğuna vurgu yaparak kendilerinin gündemlerinin ise 700 bin işçinin kamu sözleşmesi olduğunu dile getirdi.

    Atalay "Cumhurbaşkanının yaklaşımı iyi olduğu için Çalışma Bakanlığına talimat verdi, şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşeceğiz. Seçimden evvel 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz." sözlerini kullandı.

    Atalay, açıklamanın sonunda ise gündemde geçiçi işçi, kamu sözleşmesi ve taşeron işçilerin kadro geçmesi konularının yer aldığının altını çizdi.

        BAKAN BİLGİN'DEN AÇIKLAMA!

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emekleri Yasalara Takılanlar Derneği, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Platformu ve çeşitli EYT derneklerinin temsilcilerini bakanlıkta kabul etti.

        Bakan Bilgin, Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal bir devlet olduğunu söyleyerek, "Bazıları, 'Bunları seçim için mi yapıyorsunuz?' diyor. Hayır, öyle bir seçim için yaptığımız bir şey yok. Biz siyasetçiyiz elbette yaptığımız şeyleri millet değerlendirecektir ama seçimden önce veya seçimden sonra... Zaten seçimleri alırız ama bizim yapacağımız iş, bizim görevimiz seçim endeksli çalışmamak. Bazı bitiremediğimiz sorunları da seçimden sonra çözeceğiz. Önümüzde çok sayıda çözülmesi gereken dosya var, bunun kamuoyunca böyle bilinmesi lazım. Taşeron işçiler sorunu var, başka sorunlar var. Onların hepsini adım adım çözeceğiz, çözemediğimiz hiçbir şey olmayacak. Çalışma hayatı huzurlu olursa, işveren devlet arasındaki ilişkide emeğin hukukunu koruyan bir yaklaşım ve anlayış hakim olursa sorunlar çözülür. Türkiye Cumhuriyeti devleti, bizim devletimiz sosyal bir devlettir. Çalışanlarını, emekçilerini, emeklilerini korumak kollamak onun anayasal görevidir ve birincil önceliğidir. Bu yeni bir şey değildir, Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu zamandan bu tarafa bu yaklaşım, bu anlayış hakimdir" ifadelerini kullandı.

        TSK JANDARMA UZMAN ÇAVUŞA KADRO VAR MI, GELECEK Mİ?

        AK Parti ve MHP yöneticileri, uzman çavuşların özlük hakları ile ilgili çalışma başlattı. Uzman çavuşların kadrosu, özlük hakları, uzman jandarmaların okullarında geçen bir yıllık sürenin fiilinin hizmetten sayılması, terörle mücadelede yaralanıp da gazi statüsüne alınmayanların problemlerin çözümüne harekete geçildi.

        Uzman çavuşların kadro problemi ve özlük hakları ile talepler değerlendirilirken Meclis'te düzenleme yapılması konusunda hazırlık yapıldı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, hazırlanacak kanun teklifi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ilgili bakanlıklarla da istişare edildikten sonra ortak imzayla TBMM'ye sunulacak.

        Kamuya alınan personeller arasında kapsam dışında kalan 140 bine yakın personellerle ilgili yeni bir adım atılacak. Ek ücret karşılığı çalışan öğretmenler, usta öğreticiler gibi çalışanların özlük haklarına ilişkin düzenleme getirilecek.
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        Haberler Ekonomi ASKERİ PERSONELE KADRO SON DAKİKA 2023! TSK jandarma, uzman çavuşa kadro var mı, verilecek mi?
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