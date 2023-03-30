ASKERİ PERSONELE KADRO SON DAKİKA 2023! TSK jandarma, uzman çavuşa kadro var mı, verilecek mi?

Geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilmesinin hemen akabinde 'TSK jandarma uzman çavuşa kadro var mı, verilecek mi? ' sorusu gündeme geldi.
GEÇİCİ İŞÇİYE DADRODA SON DURUM
En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılması ve geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundan geçti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin çalışmaların başında geçici işçi dosyasının olduğunu vurgulamıştı. Sırada taşeron işçi var.
TAŞERONA KADRO SON DURUM
TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezi'nde görüştü.
Kritik görüşmenin ardından önemli açıklamalarda bulunan Atalay, gündemde seçimin olduğuna vurgu yaparak kendilerinin gündemlerinin ise 700 bin işçinin kamu sözleşmesi olduğunu dile getirdi.
Atalay "Cumhurbaşkanının yaklaşımı iyi olduğu için Çalışma Bakanlığına talimat verdi, şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşeceğiz. Seçimden evvel 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz." sözlerini kullandı.
Atalay, açıklamanın sonunda ise gündemde geçiçi işçi, kamu sözleşmesi ve taşeron işçilerin kadro geçmesi konularının yer aldığının altını çizdi.