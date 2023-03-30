Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 30.03.2023 10:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.03.2023 10:32
    ABONE OL

    TÜİK ekonomik güven endeksi mart ayı istatistiklerini açıkladı

    Son dakika haberi! Ekonomik güven endeksi, martta aylık bazda yüzde 0,2 azalarak 98,8 değerini aldı. Aynı dönemde reel kesim güven endeksi yüzde 1,7 artarak 104,1'e yükseldi.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Ekonomik güven endeksi açıklandı!

    Ekonomik güven endeksi, martta aylık bazda yüzde 0,2 azalarak 98,8 değerini aldı.

    Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, endeks şubatta 99,1 iken martta yüzde 0,2 azalarak 98,8 oldu.

    Tüketici güven endeksi ise martta aylık bazda yüzde 2,9 düşüşle 80,1'e geriledi.

    REEL KESİM GÜVEN ENDEKSİ YÜKSELDİ
    Aynı dönemde reel kesim güven endeksi yüzde 1,7 artarak 104,1'e yükseldi. İnşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,5 gerileyerek 88,5 değerini aldı.

    Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,1 artarak 116,8 olurken, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4,4 gerilemeyle 117,7'ye düştü.


    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    MGK bugün toplanıyor
    Haberler Ekonomi TÜİK ekonomik güven endeksi mart ayı istatistiklerini açıkladı
        loading
        SON DAKİKA