TÜİK ekonomik güven endeksi mart ayı istatistiklerini açıkladı

Ekonomik güven endeksi, martta aylık bazda yüzde 0,2 azalarak 98,8 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, endeks şubatta 99,1 iken martta yüzde 0,2 azalarak 98,8 oldu.

Tüketici güven endeksi ise martta aylık bazda yüzde 2,9 düşüşle 80,1'e geriledi.

REEL KESİM GÜVEN ENDEKSİ YÜKSELDİ

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi yüzde 1,7 artarak 104,1'e yükseldi. İnşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,5 gerileyerek 88,5 değerini aldı.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,1 artarak 116,8 olurken, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4,4 gerilemeyle 117,7'ye düştü.



