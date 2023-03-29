Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıkladı: Akkuyu'da sona yaklaşıldı! İlk nükleer yakıt 27 Nisan'da

Son dakika haberleri... Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Fatih Dönmez "Akkuyu'da sona yaklaşıyoruz. 27 Nisan'da ilk nükleer yakıt tesisimize geliyor. Böylece Akkuyu, nükleer tesis statüsü kazanacak" açıklamasında bulundu.
AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ'NE YAKIT YÜKLENECEK
Erdoğan, "Akkuyu'daki Nükleer Güç Santralimize 27 Nisan tarihinde yakıt yükleyerek resmen nükleer tesis statüsü kazandıracağız." diye konuştu.
ÇATININ MONTAJI BİTTİ
Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 1'inci ünitesindeki türbin binası çatısının montajı tamamlandı.
Her biri 110 ila 200 ton ağırlığında olan kirişler, şantiyede önceden hazırlanan iki kızak üzerinde paralel olarak birleştirilerek monte edildi.
İnşaat ekibi, yapının son kirişlerini monte etmeden önce, hava giderici ve besleme suyu depolama tankı da dahil olmak üzere birkaç parça ağır ve büyük türbin ekipmanının kurulumunu da gerçekleştirdi.
Bir sonraki aşamada çatı kaplamasının montajı yapılacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, türbin binasının çatı kirişlerinin montajının dikkatli bir hazırlık gerektiren karmaşık ve zaman alıcı bir işlem olduğunu belirterek, "Her bir kiriş, on milimetre hassasiyetle monte ediliyor. Akkuyu inşaat ve montaj ekibi, sıkı programa ve zorlu hava koşullarına rağmen bu görevi başarıyla tamamladı. Türbin binasının inşaatının bir sonraki aşamasında türbin jeneratörünün ana bileşenlerinin montajı gerçekleştirilecek." bilgisini paylaştı.