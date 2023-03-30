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    Kiracı-ev sahibi ve komşular arasındaki anlaşmazlıklara arabulucu çözümü

    Yargı paketi yasalaştı. Kiracı-ev sahibi ve komşular arasındaki anlaşmazlıklar için arabulucu devreye girecek. Hacizlerde de yeni kurallar uygulanacak.

    Kiraya arabulucu çözümü

    Yargıda yeni düzenlemeleri içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanunla, bazı uyuşmazlıklar dava şartı olarak arabuluculuk kapsamına alınıyor. Kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, taşınır ve taşınmazların paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar, Kat Mülkiyeti Kanunu'ndan kaynaklanan uyuşmazlıklar, komşu hakkından kaynaklanan uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması şartı aranacak. Ancak kiralanan taşınmazların İcra ve İflas Kanunu'na göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler dava şartı olarak arabuluculuk usulüne tabi olmayacak. Düzenleme 1 Eylül itibariyle yürürlüğe girecek.

    BARO KESENEĞİ YOK
    Kanunla birlikte ayrıca mesleğe yeni başlayan avukatlardan ilk 5 yıl baro keseneği alınmayacak.

    EV EŞYASI HACZEDİLEMEYECEK
    Düzenlemeyle, borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireylerine ait kişisel eşya ile tüm ev eşyasının haczi yasaklanıyor. Çamaşır, buzdolabı gibi ev eşyaları haczedilemeyecek. Ayrıca aile bireylerine ait bilgisayar ve cep telefonları için de aynı kural geçerli olacak. İcra takibine konu alacağa yetecek miktarı aşacak şekilde haciz yapılamayacak.

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    Haberler Ekonomi Kiracı-ev sahibi ve komşular arasındaki anlaşmazlıklara arabulucu çözümü
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