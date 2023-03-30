Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahiplerine 466.1 milyon TL ödeme yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mart ayına ilişkin üç nakdi sosyal destek programı kapsamında 466.1 milyon lira ödeme yaptı. Bakan Derya Yanık, Şartlı Eğitim Yardımı ile çocukların okula devam etmesi kaydıyla, ilk ve orta öğrenim çağında çocuğu bulunan ve sosyal güvencesi olmayan ailelere eğitim desteğinde bulunduklarını belirterek, "0-6 yaş arasında çocuğu olan ihtiyaç sahibi ailelere, sağlık kontrollerini yaptırmaları kaydıyla düzenli nakdi yardımda bulunuyoruz" diye konuştu. Çoklu doğum sonucu dünyaya gelen çocukların bulunduğu ihtiyaç sahibi hanelere de nakdi destek verildiğini bildiren Bakan Yanık, "Bu üç programımız ile 466.1 milyon lira ödeme yaptık" dedi.
NAKİT İHTİYACI OLAN BES'İ BOZDURMAYACAK
Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik'te yapılan düzenlemenin aynı zamanda ülkenin tasarruf sistemi olarak gördükleri BES'in daha da gelişmesini sağlayacağını, düzenleme sayesinde artık katılımcıların sözleşmelerini sonlandırmak yerine, BES birikimlerini teminat olarak göstererek uygun koşullarla kredi çekebileceklerini söyledi. Benli, "BES katılımcıları sistemden ayrılmadan finansal ihtiyaçlarını karşılayarak, başta devlet katkısı olmak üzere birçok avantajdan yararlanmaya devam ederek sistemde daha uzun süre kalacak" dedi.
ZİYARETÇİ 1 MİLYONU AŞTI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'un gözde turistik mekanlarından biri haline gelen Çamlıca Kulesi'ni ziyaret edenlerin sayısının 1 milyon 36 bini geçtiğini bildirdi. 1 Haziran 2021'den itibaren ziyaretçi kabul edilmeye başlanan kulenin yerli ve yabancı tüm turistlerin ilgi odağı haline geldiğini Karaismailoğlu, Çamlıca Kulesi'nin şehrin ekonomisine ve turizmine de katkı sağladığını ve cazibe merkezi haline geldiğini vurguladı.
TÜRK BANKALARI DÜNYAYA ÖRNEK
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, uygulanan politika çerçevesinin enflasyonu düşürme gücüne sahip olduğunu vurgulayarak, "Dış şokların etkilerine rağmen, enflasyonda kademeli bir gerileme yaşıyoruz" diye konuştu. ABD ve Avrupa'da yaşanan bankacılık krizine atıfta bulunan Kavcıoğlu, "Bankacılık sektörümüz güçlü bir görünümde. Kârlılık, likidite, sermaye yeterliliği, tahsili gecikmiş alacakların toplam kredilere oranı gibi temel bankacılık göstergeleri bazında birçok ülkeye kıyasla üstün durumda olan bankacılık sektörümüz güçlü görünümünü koruyor" dedi.