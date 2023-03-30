Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahiplerine 466.1 milyon TL ödeme yaptı





ZİYARETÇİ 1 MİLYONU AŞTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'un gözde turistik mekanlarından biri haline gelen Çamlıca Kulesi'ni ziyaret edenlerin sayısının 1 milyon 36 bini geçtiğini bildirdi. 1 Haziran 2021'den itibaren ziyaretçi kabul edilmeye başlanan kulenin yerli ve yabancı tüm turistlerin ilgi odağı haline geldiğini Karaismailoğlu, Çamlıca Kulesi'nin şehrin ekonomisine ve turizmine de katkı sağladığını ve cazibe merkezi haline geldiğini vurguladı.



TÜRK BANKALARI DÜNYAYA ÖRNEK

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, uygulanan politika çerçevesinin enflasyonu düşürme gücüne sahip olduğunu vurgulayarak, "Dış şokların etkilerine rağmen, enflasyonda kademeli bir gerileme yaşıyoruz" diye konuştu. ABD ve Avrupa'da yaşanan bankacılık krizine atıfta bulunan Kavcıoğlu, "Bankacılık sektörümüz güçlü bir görünümde. Kârlılık, likidite, sermaye yeterliliği, tahsili gecikmiş alacakların toplam kredilere oranı gibi temel bankacılık göstergeleri bazında birçok ülkeye kıyasla üstün durumda olan bankacılık sektörümüz güçlü görünümünü koruyor" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN