Son dakika: EYT için flaş karar! SGK'da çalışanların fazla mesai ücreti 2 katına yükseltildi

* DENİZBANK: EYT'li olarak ilk defa maaş alacaklardan MobilDeniz uygulamasını indirenlere aylığı 3.500 liraya kadarsa 3.000 lira yerine 6.000 lira, aylığı 3.500-7.500 lira arasındaysa 3.500 lira yerine 7.000 lira, 7.500-10.000 lira arasındaysa 4.500 lira yerine 9.000, 10.000 liradan fazlaysa 5.000 lira yerine 10.000 lira veriyor.

* FİBABANKA: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.500 lira (7.500 lira hariç) arası olanlara 3.500, 7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç) arası olanlara 4.500, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 5.000 lira ödüyor.

* GARANTİ BBVA: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.500, 3.500-7.500 lira arası olanlara 5.250, 7.500-10.000 lira arası olanlara 6.750 10.000 liradan fazla olanlara 7.500 lira veriyor. Kredi kartı alıp 500 lira harcama yapanlar 1.000 lira bonus kazanıyor.

* HALKBANK: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.499 lira arası olanlara 3.500, 7.500-9.999 lira arası olanlara 4.500, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 5.000 lira ödüyor.

* ING: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 5.100, 3.500-7.500 lira (7.500 lira hariç) arasında olanlara 5.950, 7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç) arası olanlara 7.650, 10 bin lira ve üzeri olanlara 8.500 lira veriyor. Ayrıca 15 Mayıs'a kadar emekli maaşını taşıyanlar, her otomatik fatura talimatına 500, toplamda en fazla 1.500 lira ek nakit promosyon kazanabiliyor.

* İŞ BANKASI: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.500, 3.500-7.500 lira (7.500 lira hariç) arası olanlara 5.250, 7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç) arası olanlara 6.750, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 7.500 lira ödüyor.