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    • Ekonomi
    • 29.03.2023 17:29
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    • 29.03.2023 18:20
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    Son dakika: EYT için flaş karar! SGK'da çalışanların fazla mesai ücreti 2 katına yükseltildi

    Son dakika haberleri... EYT işlemlerinin hızlandırılması için SGK çalışanlarına 3 ay fazla mesai ücreti ödenecek. SGK çalışanları aylık 3 bin TL fazla mesai alırken bu rakam 6 bin TL'ye yükseltilecek.

    EYT hakkında flaş karar! Ücret 2 katına yükseltildi

    Emeklilikte yaşa takılan (EYT) vatandaşların emeklilik işlemlerinin hızlandırılması için SGK çalışanlarına 3 ay süreyle fazla mesai verilecek.

    EYT düzenlemesinin yasalaşması sonrası 2,2 milyon kişi emeklilik hakkı kazanmıştı.

    Bu çerçevede EYT işlemlerinin hızlandırılmasını adına SGK çalışanlara aylık 3 ay boyunca fazla mesai verilecek.

    Verilecek fazla mesai ile saatlik 27 lira alan SGK çalışanlarının ücreti yüzde 88 artışla 51 liraya çıkarılacak.

    SGK çalışanları aylık 3 bin lira fazla mesai alırken bu rakam 6 bin liranın üzerine çıkacak.

    BAKAN BİLGİN'DEN AÇIKLAMA
    Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, "Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet anlayışıyla emeği korumaya devam ediyor. EYT işlemlerinin hızlandırılması için yoğun mesai harcayan SGK çalışanlarımıza ilave fazla mesai ücreti verilecektir. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

    EYT'LİYE PROMOSYON!
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın en düşük emekli aylığı ödemesini 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükselteceklerini duyurması yüzleri güldürdü. Milyonlarca emeklinin gelirinde artış yolu açılırken, düzenlemenin hayata geçmesiyle promosyon tutarları da yükselecek.

    NEDEN YÜKSELİYOR?

    Taban aylık düzenlemesinden yararlanacak emeklilerin bir üst maaş aralığının promosyon tutarından yararlanması mümkün olacak. Emekliler, 3.500-7.500 aralığına göre belirlenen promosyon yerine 7.500-10.000 lira aralığı için belirlenen promosyon tutarından yararlanabilecek. Taban promosyon tutarlarına göre emeklilerin en az 1.000 lira avantajı olacak. Mevcut kampanyalara göre de avantaj 1.700 liraya kadar yükselecek.

    Yine taban aylık düzenlemesinden yararlanacak EYT'liler de promosyonlarını 7.500-10.000 lira aralığı için belirlenen tutar üzerinden alabilecek. Kampanyalar kapsamında EYT'liler de en az 1.000, en çok 2.000 lira daha fazla promosyon alabilecek.

        EMEKLİLER NE YAPMALI?

        Promosyonunu artırmak isteyen emekliler, düzenlemenin yasalaşıp ilk ödemenin yapılmasının ardından bankasından promosyon tutarındaki artışı yansıtmasını isteyebilecek. Eğer talebi kabul edilmezse, aldığı promosyonun kalan bölümünün parasını iade ederek bankasını değiştirebilecek. EYT'lilerin ise bir şey yapmasına gerek bulunmuyor. Düzenleme Nisan ayındaki ilk maaş ödemelerine yetişeceğinden promosyon tutarı 7.500 liralık maaş üzerinden ödenecek.

        İŞTE BANKALARIN MEVCUT KAMPANYALARI…

        * ALBARAKATÜRK: Aylığı 3.500 liranın altında olanlara 4.500, 3.500-7.500 lira arası olanlara 5.500, 7.500-10.000 lira arası olanlara 6.000, 10.000 liradan fazla olanlara 6.500 lira ödüyor. 2 otomatik ödeme talimatına ilave 500 lira verirken, emekli yakınını getirenlere de her kişi için 500 lira ödüyor. 6 kişiye kadar referans olunabiliyor.

        * AKBANK: Aylığı 3.499 lira ve altında olanlara 4.200, 3.500-7.499 lira arası olanlara 4.850, 7.500-9.999 lira arası olanlara 6.250, 10.000 liradan fazla olanlara 7.000 lira ödüyor. Kredi kartı alıp 12 ay boyunca her ay en az 1.000 lira harcama sözüne 1.500 lira chip-para veriyor.

        * DENİZBANK: EYT'li olarak ilk defa maaş alacaklardan MobilDeniz uygulamasını indirenlere aylığı 3.500 liraya kadarsa 3.000 lira yerine 6.000 lira, aylığı 3.500-7.500 lira arasındaysa 3.500 lira yerine 7.000 lira, 7.500-10.000 lira arasındaysa 4.500 lira yerine 9.000, 10.000 liradan fazlaysa 5.000 lira yerine 10.000 lira veriyor.

        * FİBABANKA: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.500 lira (7.500 lira hariç) arası olanlara 3.500, 7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç) arası olanlara 4.500, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 5.000 lira ödüyor.

        * GARANTİ BBVA: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.500, 3.500-7.500 lira arası olanlara 5.250, 7.500-10.000 lira arası olanlara 6.750 10.000 liradan fazla olanlara 7.500 lira veriyor. Kredi kartı alıp 500 lira harcama yapanlar 1.000 lira bonus kazanıyor.

        * HALKBANK: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.499 lira arası olanlara 3.500, 7.500-9.999 lira arası olanlara 4.500, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 5.000 lira ödüyor.

        * ING: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 5.100, 3.500-7.500 lira (7.500 lira hariç) arasında olanlara 5.950, 7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç) arası olanlara 7.650, 10 bin lira ve üzeri olanlara 8.500 lira veriyor. Ayrıca 15 Mayıs'a kadar emekli maaşını taşıyanlar, her otomatik fatura talimatına 500, toplamda en fazla 1.500 lira ek nakit promosyon kazanabiliyor.

        * İŞ BANKASI: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.500, 3.500-7.500 lira (7.500 lira hariç) arası olanlara 5.250, 7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç) arası olanlara 6.750, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 7.500 lira ödüyor.

        * KUVEYT TÜRK: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.800, 3.500-7.500 lira (7.500 lira hariç) arası olanlara 5.600, 7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç) arası olanlara 7.200, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 8.000 lira veriyor. Kart ile ilk 100 lira ve üzeri market alışverişine 20 lira puan hediye ediyor.

        * ŞEKERBANK: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.499 lira arası olanlara 3.500, 7.500-9.999 lira arası olanlara 4.500, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 5.000 lira ödüyor. Müşterilerine eve teslim maaş, şubede işlem önceliği gibi imkanlar da sunuyor.

        * QNB FİNANSBANK: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.800, 3.500-7.499 lira arası olanlara 5.600, 7.500-9.999 lira arası olanlara 7.200, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 8.000 lira veriyor. Kredi kartıyla market ve eczane harcamalarında yılda 1.200 liraya varan indirim imkanı da sağlıyor.

            * TÜRKİYE FİNANS: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.499 lira arası olanlara 3.500, 7.500-9.999 lira arası olanlara 4.500, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 5.000 lira ödüyor. 2 otomatik fatura talimatı verilirse maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 250, 3.500-7.499 lira arası olanlara 1.000, 7.500-9.999 lira arası olanlara 1.500, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 2.000 lira ilave ödeme yapıyor. Yedek hesap başvurusu yapanlara ise maaşı 3 bin 500 liranın altındaysa ek 250, üstündeyse 500 lira bir ödeme daha veriyor. Ayrıca emekli yakınını getirenlere de her kişi için 250 lira ödüyor.

            * VAKIFBANK: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.500 lira (7.500 lira hariç) arası olanlara 3.500, 7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç) arası olanlara 4.500, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 5.000 lira ödüyor.

            * YAPI KREDİ: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.500, 3.500-7.499 lira arası olanlara 5.250, 7.500-9.999 lira arası olanlara 6.750, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 7.500 lira veriyor. 60 gün içinde 2 yeni fatura ödeme talimatı verenler 250 lira ek nakit ödül kazanıyor. Kredi kartı alıp Mayıs sonuna kadar 750 lira harcama yapanlar ek 300 lira nakit promosyon daha alabiliyor.

            * ZİRAAT BANKASI: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.500 lira arası olanlara 3.500, 7.500-10.000 lira arası olanlara 4.500, 10.000 liradan fazla olanlara 5.000 lira veriyor.
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            Emlak Konut
            Haberler Ekonomi Son dakika: EYT için flaş karar! SGK'da çalışanların fazla mesai ücreti 2 katına yükseltildi
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