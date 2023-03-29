Son dakika: EYT için flaş karar! SGK'da çalışanların fazla mesai ücreti 2 katına yükseltildi

Emeklilikte yaşa takılan (EYT) vatandaşların emeklilik işlemlerinin hızlandırılması için SGK çalışanlarına 3 ay süreyle fazla mesai verilecek.
EYT düzenlemesinin yasalaşması sonrası 2,2 milyon kişi emeklilik hakkı kazanmıştı.
Bu çerçevede EYT işlemlerinin hızlandırılmasını adına SGK çalışanlara aylık 3 ay boyunca fazla mesai verilecek.
Verilecek fazla mesai ile saatlik 27 lira alan SGK çalışanlarının ücreti yüzde 88 artışla 51 liraya çıkarılacak.
SGK çalışanları aylık 3 bin lira fazla mesai alırken bu rakam 6 bin liranın üzerine çıkacak.
BAKAN BİLGİN'DEN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, "Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet anlayışıyla emeği korumaya devam ediyor. EYT işlemlerinin hızlandırılması için yoğun mesai harcayan SGK çalışanlarımıza ilave fazla mesai ücreti verilecektir. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
EYT'LİYE PROMOSYON!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın en düşük emekli aylığı ödemesini 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükselteceklerini duyurması yüzleri güldürdü. Milyonlarca emeklinin gelirinde artış yolu açılırken, düzenlemenin hayata geçmesiyle promosyon tutarları da yükselecek.
NEDEN YÜKSELİYOR?
Taban aylık düzenlemesinden yararlanacak emeklilerin bir üst maaş aralığının promosyon tutarından yararlanması mümkün olacak. Emekliler, 3.500-7.500 aralığına göre belirlenen promosyon yerine 7.500-10.000 lira aralığı için belirlenen promosyon tutarından yararlanabilecek. Taban promosyon tutarlarına göre emeklilerin en az 1.000 lira avantajı olacak. Mevcut kampanyalara göre de avantaj 1.700 liraya kadar yükselecek.
Yine taban aylık düzenlemesinden yararlanacak EYT'liler de promosyonlarını 7.500-10.000 lira aralığı için belirlenen tutar üzerinden alabilecek. Kampanyalar kapsamında EYT'liler de en az 1.000, en çok 2.000 lira daha fazla promosyon alabilecek.