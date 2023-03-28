Nisan 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesi! Nisan ayı evde bakım maaşları erken mi yatacak, ne zaman? e-Devlet sorgulama ekranı!

Nisan ayı evde bakım parası hangi illerde yattı sorusuna yanıt aranıyor. Evde bakım maaşları düzenli olarak her ay farklı tarihlerde farklı iller için yatırılıyor. Bu maaşı alan vatandaşlar da evde bakım maaşının yatıp yatmadığını sorguluyor. E-Devlet veya Ziraat Bankası üzerinden de evde bakım maaşlarını sorgulamak mümkün. Peki, Nisan ayı evde bakım maaşları erken mi yatacak? İşte detaylar...
NİSAN AYI EVDE BAKIM AYLIĞI NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım parası her ayın 15'inde ve takip eden günlerinde yatmaktadır Nisan ayı ödemelerinin 15 Nisan itibarıyla başlaması bekleniyor.
SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.