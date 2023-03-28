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    • Ekonomi
    • 28.03.2023 08:47
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    • 28.03.2023 08:47
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    Nisan 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesi! Nisan ayı evde bakım maaşları erken mi yatacak, ne zaman? e-Devlet sorgulama ekranı!

    Evde bakım maaşları hakkında aramalar hız kazandı. Nisan ayına yaklaşırken evde bakım maaşı yatan iller arama motorlarında sorgulanıyor. Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan engelli veya yaşlı kişilere yönelik verilen evde bakım maaşlarından her ay binlerce kişi faydalanıyor. İşte, Nisan 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesi!

    takvim.com.tr
    Nisan 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesi!

    Nisan ayı evde bakım parası hangi illerde yattı sorusuna yanıt aranıyor. Evde bakım maaşları düzenli olarak her ay farklı tarihlerde farklı iller için yatırılıyor. Bu maaşı alan vatandaşlar da evde bakım maaşının yatıp yatmadığını sorguluyor. E-Devlet veya Ziraat Bankası üzerinden de evde bakım maaşlarını sorgulamak mümkün. Peki, Nisan ayı evde bakım maaşları erken mi yatacak? İşte detaylar...

    NİSAN AYI EVDE BAKIM AYLIĞI NE ZAMAN YATACAK?

    Evde bakım parası her ayın 15'inde ve takip eden günlerinde yatmaktadır Nisan ayı ödemelerinin 15 Nisan itibarıyla başlaması bekleniyor.

    SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

    Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

        E-DEVLET İLE EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA

        e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

        EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

        Gelir kriterlerinin uygun olması,

        Bakıma muhtaçlık kriteri,

        Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

        Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor.

        Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

        2023 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

        Temmuz zammından sonra Evde bakım maaşı ödemeleri aylık 3 bin 336 TL olarak yapılıyordu.

        2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı zam oranı belli oldu. 2023 yılında hak sahiplerine ödenecek yeni evde bakım maaşı 4 bin 337 TL oldu.
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        Haberler Ekonomi Nisan 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesi! Nisan ayı evde bakım maaşları erken mi yatacak, ne zaman? e-Devlet sorgulama ekranı!
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