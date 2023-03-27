Belediye şirket işçilerine kadro verilecek mi? BİT KADRO SON DAKİKA! Kimler kadroya geçecek 2023?

BAKAN BİLGİN'DEN KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA GELMİŞTİ!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar, sözleşmelilere kadro ve vergi affı konularında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu yıl önemli çalışmalara imza attı.

90 bin taşerona kadro çalışmasıyla ilgili olarak Bakan Vedat Bilgin son açıklamasında 1 milyon işçiye daha önce kadro verildiğini ve o düzenlemeden 90 bin işçinin istifade edemediğinin altını çizdi.

Devamında ise Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor." dedi.