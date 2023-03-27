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    • Ekonomi
    • 27.03.2023 21:40
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    • 28.03.2023 09:42
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    Belediye şirket işçilerine kadro verilecek mi? BİT KADRO SON DAKİKA! Kimler kadroya geçecek 2023?

    Belediye şirket işçilerine kadro ile ilgili son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Belediye şirket işçilerine kadro verilecek mi? Kimler kadroya geçecek 2023? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Belediye şirket işçilerine kadro verilecek mi?

    Belediye şirket işçilerine kadro meselesi hakkında aramalar hız kazandı. Taşerona kadro çalışmaları tamamlandıktan sonra TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek ve TBMM Başkanlığı'na sunulacak. Öte yandan belediye şirket işçilerinde son durum merak ediliyor. Peki, Belediye şirket işçilerine kadro verilecek mi? Kimler kadroya geçecek? İşte detaylar...

    BELEDİYE İŞÇİLERİNE KADRO SON DURUM

    Kadro kapsamı dışında olanlar; sözleşmeli askeri personel, sözleşmeli KİT personeli, sözleşmeli akademik personel, sözleşmeli sanatçı, sözleşmeli sağlık yöneticisi, sözleşmeli Meclis danışmanı ve tamamı sözleşmeli kurum çalışanlarından oluşuyor.

    TAŞERONA KADRO NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Konuyla ilgili son açıklama TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'dan geldi. Atalay, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezi'nde görüştü.

    Kritik görüşme sonrası önemli açıklamalarda bulunan Atalay, ülkenin seçim atmosferinde olduğuna vurgu yaparak kendilerinin gündemlerinin 700 bin işçinin kamu sözleşmesi olduğunu söyledi.

    Görüşmenin ana başlığının bu olduğunu ifade eden Atalay, "Cumhurbaşkanının yaklaşımı iyi olduğu için Çalışma Bakanlığına talimat verdi, şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşeceğiz. Seçimden evvel 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz" dedi.

    Açıklamasının sonunda ise gündem geçiçi işçi, kamu sözleşmesi ve taşeron işçilerin kadro geçmesi şeklinde konuştu.

        BAKAN BİLGİN'DEN KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA GELMİŞTİ!

        Emeklilikte Yaşa Takılanlar, sözleşmelilere kadro ve vergi affı konularında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu yıl önemli çalışmalara imza attı.

        90 bin taşerona kadro çalışmasıyla ilgili olarak Bakan Vedat Bilgin son açıklamasında 1 milyon işçiye daha önce kadro verildiğini ve o düzenlemeden 90 bin işçinin istifade edemediğinin altını çizdi.

        Devamında ise Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor." dedi.

        TAŞERONA KADRO MECLİS'E SUNULDU MU?

        Taşerona kadro çalışmaları tamamlandıktan sonra TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek ve TBMM Başkanlığı'na sunulacak.

        Ardından kanun teklifinin geçmesi durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanacak ve yürürlüğe girecek.

        Henüz Taşerona kadro çalışmaları TBMM'de görüşülmedi.
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        Haberler Ekonomi Belediye şirket işçilerine kadro verilecek mi? BİT KADRO SON DAKİKA! Kimler kadroya geçecek 2023?
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