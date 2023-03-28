28 Mart cep telefonlarına ZAM GELDİ Mİ? iPhone telefonlara bugün zam gelecek mi? Hangi modeller kapsamda? GÜNCEL TELEFON FİYAT LİSTESİ 2023!

Vergisiz fiyatı yaklaşık 3.800 TL olan telefondan sırasıyla yüzde 1 kültür bakanlığı payı, yüzde 10 TRT bandrol ücreti, yüzde 50 ÖTV ve ardından yüzde 18 KDV alınıyor. Nihai fiyat böylece 7.500 TL oluyor. Yeni uygulama ile birlikte gümrük fiyatı yine 3.800 TL (201 dolar) olan telefondan 350 dolar gibi vergilendirme yapılacak ve aynı telefonun satış fiyatı 10.200 TL'yi aşmış olacak.