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    • Ekonomi
    • 28.03.2023 08:58
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    • 28.03.2023 08:58
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    28 Mart cep telefonlarına ZAM GELDİ Mİ? iPhone telefonlara bugün zam gelecek mi? Hangi modeller kapsamda? GÜNCEL TELEFON FİYAT LİSTESİ 2023!

    Cep telefonlarına zam gündemde sıklıkla araştırılmaya başlandı. Ticaret Bakanlığı tarafından getirilen ve 2020 yılından bu yana yürürlükte olan gözetim uygulamasında akıllı telefonlar için yeni bir düzenleme yapıldı. Böylelikle akıllı telefonlarda adet başına birim gümrük kıymeti, 200 dolardan 350 dolara yükseltildi. Peki, 28 Mart cep telefonlarına ZAM GELDİ Mİ? iPhone telefonlara bugün zam gelecek mi? Hangi telefonlar kapsamda? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    28 Mart cep telefonlarına ZAM GELDİ Mİ?

    Akıllı telefonlar için alınan zam kararı 28 Mart Salı günü itibarıyla başlıyor. Peki, Cep telefonu fiyatlarına ne kadar zam geldi? iPhone telefonlara bugün zam gelecek mi? Hangi telefonlar kapsamda? GÜNCEL TELEFON FİYATLARI LİSTESİ 2023!

    CEP TELEFONU FİYATLARINA ZAM MI GELDİ, NE KADAR ZAM GELDİ?

    Ticaret Bakanlığı tarafından getirilen ve 2020 yılından bu yana yürürlükte olan gözetim uygulamasında akıllı telefonlar için yeni bir düzenleme yapıldı. Geçen ay Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile akıllı telefonlarda adet başına birim gümrük kıymeti, 200 dolardan 350 dolara yükseltildi.

    Tebliğ 28 Mart'ta uygulanmaya başlayacak.

        AKILLI TELEFON FİYATLARI ZAM SONRASI NE KADAR OLACAK?

        Akıllı telefonlara minimum 2500 TL zam geleceği tahmin ediliyor. Yeni düzenleme ile birlikte ithal edilen ve vergisiz fiyatı 3.800 TL (201 dolar) olan bir telefonun fiyatı 28 Mart'tan itibaren en az 2.500 TL zamlanacak.

        Vergisiz fiyatı yaklaşık 3.800 TL olan telefondan sırasıyla yüzde 1 kültür bakanlığı payı, yüzde 10 TRT bandrol ücreti, yüzde 50 ÖTV ve ardından yüzde 18 KDV alınıyor. Nihai fiyat böylece 7.500 TL oluyor. Yeni uygulama ile birlikte gümrük fiyatı yine 3.800 TL (201 dolar) olan telefondan 350 dolar gibi vergilendirme yapılacak ve aynı telefonun satış fiyatı 10.200 TL'yi aşmış olacak.
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        Haberler Ekonomi 28 Mart cep telefonlarına ZAM GELDİ Mİ? iPhone telefonlara bugün zam gelecek mi? Hangi modeller kapsamda? GÜNCEL TELEFON FİYAT LİSTESİ 2023!
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