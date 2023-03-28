



ARTIŞ YÜZDE 114'E ULAŞACAK

"Emekli alt sınır aylığı 2020'de bin 500, 2022 yılı Ocak ayında 2 bin 500 liraya yükseltilmiştir. 2022 yılı Temmuz itibarıyla 3 bin 500, 2023 yılı Ocak itibarıyla da 5 bin 500 liraya yükseltilmiştir. 5 bin 500 lira olan emekli alt sınır aylığı tutarı bu yılın Nisan ödeme dönemi itibarıyla da yüzde 36.36 artışla 7 bin 500 liraya yükseltilecektir. Böylece en düşük emekli maaşı Aralık 2022'ye göre yüzde 114.3 artırılmış olacaktır. 2023 yılı Nisan ayı ödeme döneminden itibaren dosya bazında verilen aylıklar 7 bin 500 lira olarak ödenecek."