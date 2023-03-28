En düşük emekli aylığı ödemesini 7 bin 500 liraya yükselten, bayram ikramiyesini de bin 100 liradan 2 bin liraya çıkaran düzenlemenin Meclis maratonu bugün başlarken, detaylar da belli oldu.
8.8 MİLYONA ZAMLI MAAŞ
Çalışma Bakanlığı, 7 bin 500 liraya yükseltilen en düşük emekli aylığının Nisan'dan itibaren dosya bazında geçerli olacağını ve düzenlemeden 8.8 milyon emeklinin yararlanacağını açıkladı.
Emekli aylıklarına getirilen alt sınırın 2019'da bin lira olarak uygulanmaya başlandığı belirtilen açıklamada, en düşük aylığın seyriyle ilgili şu bilgilere yer verildi: