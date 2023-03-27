Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! En düşük emekli maaşında artış ve geçici işçilere kadro düzenlemesi teklifi TBMM'de kabul edildi





Daha önce en düşük emekli maaşını 5 bin 500 liraya çıkardıklarını hatırlatan Elitaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği müjde kapsamında en düşük emekli maaşı 7 bin 500 liraya çıkacak. Bu kapsamda bundan en çok faydalanacaklar hem Bağkur'lular hem de SSK'lılar olacak. Bu yıl emekli olacağı düşünülen 2 milyon 250 bin EYT'li vatandaşımızın da en düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira olacak" ifadelerini kullanmıştı.



Düzenlemeden yaklaşık 11 milyon vatandaşın faydalanacağını tahmin ettiklerini belirten Elitaş, 6 milyon kişinin ise 2 bin liraya yakın artıştan yaralanacağını bildirdi.