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    • Ekonomi
    • 28.03.2023 00:02
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    • 28.03.2023 00:39
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    Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! En düşük emekli maaşında artış ve geçici işçilere kadro düzenlemesi teklifi TBMM'de kabul edildi

    Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geride bıraktığımız günlerde en düşük emekli maaşının 7 bin 500 lira olacağının müjdesini vermişti. En düşük emekli maaşında artış ve geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

    En düşük emekli maaşı 7.500 TL!

    En düşük emekli maaşında artış ve geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

    Detaylar gelecek...



    EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7500 LİRA OLACAK
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geride bıraktığımız günlerde en düşük emekli maaşının 7 bin 500 lira olacağının müjdesini vermişti.



    Erdoğan konuya ilişkin, "Çalışmamızı yaptık, burada açıklayacağım. Güzel bir müjde vereyim. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 olacak. 5 bin 500 TL olan emekli aylığını 2 bin TL artırıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.



        EMEKLİYE ZAM DÜZENLEMESİ TBMM'DE SUNULMUŞTU
        AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin detaylarını açıklamalarda bulunmuştu.



        Daha önce en düşük emekli maaşını 5 bin 500 liraya çıkardıklarını hatırlatan Elitaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği müjde kapsamında en düşük emekli maaşı 7 bin 500 liraya çıkacak. Bu kapsamda bundan en çok faydalanacaklar hem Bağkur'lular hem de SSK'lılar olacak. Bu yıl emekli olacağı düşünülen 2 milyon 250 bin EYT'li vatandaşımızın da en düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira olacak" ifadelerini kullanmıştı.

        Düzenlemeden yaklaşık 11 milyon vatandaşın faydalanacağını tahmin ettiklerini belirten Elitaş, 6 milyon kişinin ise 2 bin liraya yakın artıştan yaralanacağını bildirdi.



        900 LİRA ARTIRILDI
        Mustafa Elitaş, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin 900 lira artırılarak 2 bin liraya çıkarılacağını açıkladı ve düzenlemeden yaklaşık 15 milyon kişinin yararlanacağını söyledi.

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