Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! En düşük emekli maaşında artış ve geçici işçilere kadro düzenlemesi teklifi TBMM'de kabul edildi

En düşük emekli maaşında artış ve geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
Detaylar gelecek...
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7500 LİRA OLACAK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geride bıraktığımız günlerde en düşük emekli maaşının 7 bin 500 lira olacağının müjdesini vermişti.
Erdoğan konuya ilişkin, "Çalışmamızı yaptık, burada açıklayacağım. Güzel bir müjde vereyim. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 olacak. 5 bin 500 TL olan emekli aylığını 2 bin TL artırıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.