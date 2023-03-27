Kamuda yeni istihdam hız kazandı! 1135 bin kişiye kamuda iş

Kamuda yeni istihdam hız kazandı. 4 bakanlık 135 bin 867 personel alımı için düğmeye bastı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 45 bin öğretmen ataması, Sağlık Bakanlığı'nın 42 bin 500 sağlık personeli ve işçi alımı için süreci başlatmasının ardından, Adalet Bakanlığı'nın da Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9 bin 229, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin 376, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 700 olmak üzere toplam 18 bin 305 personel alımı için ilana çıkmaya hazırlandığı duyuruldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da dün "Bu yıl 30 bin 62 personel temini için planlamalarımızı yaptık. Sürecimiz başladı. 2 Nisan'da yapılacak askeri öğrenci aday belirleme sınavı ile öğrenci alımına yönelik çalışmalar başlayacak, Haziran'daki mülakatlarla devam edecek" açıklaması yaptı.
ÖĞRETMENLER İÇİN BAŞVURU ZAMANI
45 bin öğretmen ataması için ön başvurular bugün başlıyor. Başvurular 1 Nisan'da sona erecek. Sağlık Bakanlığı'na alınacak 10 bin 900 sürekli işçi için de başvurular bugün bitiyor.
53 BİN 830 KONUTUN YAPIM SÜRECİ BAŞLADI
Asrın felaketi sonrası afet bölgesinde bir yandan geçici yaşam alanlarını vatandaşların hizmetine sunan devlet, bir yandan da kalıcı konutlar için eşi benzeri olmayan bir seferberlik yürütüyor. Başkan Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla temeli atılan kalıcı konutların sayısı 22 bin 467'ye çıktı. Yapım süreci başlayan konut sayısı 53 bin 830'a ulaştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yeniden ihya ve inşa sürecimizle 11 ilimizde yeni bir şehircilik destanı yazacağız" dedi. Murathan YILDIRIM
SANAYİDE DEPREM HASARI 170 MİLYAR TL
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, görevli ekiplerin depremlerden etkilenen bölgedeki sanayinin durumunu ve ihtiyaçlarını ortaya koymak amacıyla yaptıkları hasar taramasını tamamladıklarını belirterek, "Altyapı, bina hasarı, makine ve stok hasarına yönelik maliyetin 170 milyar lira olacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu. Bölgedeki 34 OSB'nin 7'sinin altyapısında kısmi hasarlar olduğunu anlatan Varank, buralardaki tamirat ve tadilatlara hemen başladıklarını vurguladı. Varank, "OSB'ler ve sanayi sitelerinde yıkılan, ağır ve orta hasarlı 5 bin 600'e yakın tesis var. 33 bin tesisimizde ise 'ekseriyetinde düşük kapasite ve kısmi olmak üzere' üretimler başladı" dedi.
GAZİ MAAŞLARI ARTIYOR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, gazilere ödenen aylıkların asgari ücret düzeyine çıkarılacağını açıkladı. Bilgin, "Meclise sunduğumuz çalışmayla, gazilerimiz arasındaki aylık farklılıklarını da ortadan kaldırıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlettir ve vatana fedakarca hizmet etmiş Gazilerimizin yanındadır" ifadesini kullandı.
20 BİN 531 KİŞİYE İSTİHDAM İMKANI
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Şubat'ta bin 183 yatırım teşvik belgesi düzenledi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 44 milyar 411 milyon 912 bin lira olarak hesaplandı. Yatırımların gerçekleştirilmesiyle 20 bin 521 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Bu dönemde 259 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken, bu projelerin sabit yatırım tutarı 3.9 milyar lira oldu.