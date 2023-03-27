Kamuda yeni istihdam hız kazandı! 1135 bin kişiye kamuda iş





SANAYİDE DEPREM HASARI 170 MİLYAR TL

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, görevli ekiplerin depremlerden etkilenen bölgedeki sanayinin durumunu ve ihtiyaçlarını ortaya koymak amacıyla yaptıkları hasar taramasını tamamladıklarını belirterek, "Altyapı, bina hasarı, makine ve stok hasarına yönelik maliyetin 170 milyar lira olacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu. Bölgedeki 34 OSB'nin 7'sinin altyapısında kısmi hasarlar olduğunu anlatan Varank, buralardaki tamirat ve tadilatlara hemen başladıklarını vurguladı. Varank, "OSB'ler ve sanayi sitelerinde yıkılan, ağır ve orta hasarlı 5 bin 600'e yakın tesis var. 33 bin tesisimizde ise 'ekseriyetinde düşük kapasite ve kısmi olmak üzere' üretimler başladı" dedi.



GAZİ MAAŞLARI ARTIYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, gazilere ödenen aylıkların asgari ücret düzeyine çıkarılacağını açıkladı. Bilgin, "Meclise sunduğumuz çalışmayla, gazilerimiz arasındaki aylık farklılıklarını da ortadan kaldırıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlettir ve vatana fedakarca hizmet etmiş Gazilerimizin yanındadır" ifadesini kullandı.



20 BİN 531 KİŞİYE İSTİHDAM İMKANI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Şubat'ta bin 183 yatırım teşvik belgesi düzenledi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 44 milyar 411 milyon 912 bin lira olarak hesaplandı. Yatırımların gerçekleştirilmesiyle 20 bin 521 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Bu dönemde 259 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken, bu projelerin sabit yatırım tutarı 3.9 milyar lira oldu.