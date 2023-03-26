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    • Ekonomi
    • 26.03.2023 18:25
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    • 26.03.2023 18:27
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    TOGG'dan flaş açıklama! T10X için ön sipariş dönemi yarın sona eriyor

    Togg'dan yapılan açıklama, "T10X için ön sipariş dönemi 27 Mart Pazartesi günü sona eriyor" denildi. Açıklamada, e-Cüzdan’a banka transferiyle yapılacak aktarımların 27 Mart saat 17.00’ye kadar işleme alınacağını, ön sipariş alımına ise saat 22.00’ye kadar devam edileceğini yeniden hatırlatmak isteriz" ifadeleri kullanıldı.

    TOGG’dan hatırlatma! Sona eriyor

    Togg'dan yapılan açıklama, şu ifadelere yer verildi:

    "T10X için ön sipariş dönemi 27 Mart Pazartesi günü sona eriyor. e-Cüzdan'a banka transferiyle yapılacak aktarımların 27 Mart saat 17.00'ye kadar işleme alınacağını, ön sipariş alımına ise saat 22.00'ye kadar devam edileceğini yeniden hatırlatmak isteriz. Çekiliş 29 Mart'ta."

    "T10X" adı verilen modelin "V1 RWD" standart menzilli versiyonu 953 bin TL'den satılacak. Yine standart menzilli "V2 RWD"in fiyatı ise 1 milyon 55 bin TL olacak. "V2 RWD" uzun menzilli versiyonun fiyatı ise 1 milyon 215 bin TL olarak belirlendi.

    TEKNİK ÖZELLİKLERİ

    160 kW / 218 Beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10X RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 314 ve 523 kilometrelik menzillere sahip olacak. Arkadan itişli T10X'in 52,4 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneği 16,7 kWh/100 km (WLTP) enerji tüketimi değeri sunarken, 88,5 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneğinin tüketim değeri ise 16,9 kWh/100 km (WLTP).

    ÇİFT MOTORLU ÖZEL SERİ 29 EKİM'DE YOLLARDA

    T10X'in 0-100 km/s hızlanması 4,8 saniye olan, 700 Nm tork üreten çift motorlu 435 beygir gücündeki AWD (all-wheel drive) versiyonu ise 29 Ekim 2023 tarihinden itibaren teslim edilmeye başlanacak olan 100. Yıl Özel Serisiyle birlikte yollara çıkacak.

    28 DAKİKADA YÜZDE 80 ŞARJ

    Togg T10X, hızlı şarj ile 28 dakikadan daha kısa sürede yüzde 20'den yüzde 80 batarya doluluk seviyesine ulaşabilecek.

        STANDART TEKNOLOJİK ÖZELLİKLER

        12,3 inç gösterge ekranı ve 29 inç bilgi-eğlence ekranından oluşan 41,3 inç uçtan uca ekran deneyimi, 8 inç dokunmatik kontrol ekranı, araç içi sosyal kamera, yüksek hızlı mobil internet ve wifi hot spot özelliğiyle Snapdragon işlemcili dijital kokpit, T10X'de standart olarak sunulacak.

        ÜST SEVİYE GÜVENLİK

        Kullanıcıların kişisel verilerini ve akıllı cihazın dijital güvenliğini blok zinciri teknolojisiyle sağlayan Togg T10X, Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenliğinin degerlendirildiği bağımsız Euro NCAP programının tüm testlerinden en yüksek seviye olan 5 yıldızı alacak şekilde tasarlandı.



        7 adet hava yastığının standart olarak sunulduğu T10X'da ileri seviye sürüş asistan sistemleri de güvenli sürüşe destek olacak.

        Trafik işareti algılama sistemiyle birlikte çalışan dur-kalk fonksiyonlu akıllı adaptif hız sabitleyici ve akıllı şerit takip sistemi ve şeritten ayrılma ikazıyla birlikte 2. seviye otonom sürüş de sunulan teknolojik özelliklerden.

        Sınıfında ilk kez sunulacak "yoğun trafik pilotu" asistan özelliği ile araç, 15km/saat hıza kadar olan yoğun trafikte kullanıcının ellerini direksiyondan ayırarak ilerlemesine imkan verecek.
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        Haberler Ekonomi TOGG'dan flaş açıklama! T10X için ön sipariş dönemi yarın sona eriyor
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