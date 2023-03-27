EPT mağdurları son dakika gelişme var mı? Emeklilikte Prime Takılanlar ile ilgili gelişme torba yasada var mı? EPT son dakika 2023!

EPT ile ilgili gelişmeler arama motorlarında sorgulanıyor. Emeklilikte Prime Takılanlar için yeni torba yasada madde olup olmadığı araştırılmaya başlandı. EYT'nin ardından emeklilik hakkını elde edemeyen 'emeklilikte prime takılanlara' (EPT) da çözüm bulunması gündeme geldi. Peki, Emeklilikte Prime Takılanlar ile ilgili gelişme torba yasada var mı? EPT mağdurları son dakika gelişme var mı? İşte merak edilenler!
EPT MAĞDURLARI TORBA YASADA YER ALACAK MI?
Henüz emeklilikte prime takılanlar için torba yasada madde bulunmuyor. Yeni gelişme yaşanırsa haberimizde yer alacaktır...
Bu doğrultuda eksik primlerin tamamlanmasına yönelik bir düzenleme yapılması veya mevcut prim gün sayısı üzerinden eksik maaş bağlanması formülü tartışılıyor.
TORBA YASADA NELER VAR, NELERİ KAPSIYOR?
En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye çıkaran düzenlemenin de içinde bulunduğu torba yasa teklifi TBMM'ye sunuldu.
18 maddelik torba yasa teklifi ile Muharip Gaziler arasındaki aylık farklılıklarının giderilerek, Milli Mücadeleye iştirak eden ve bu sebeple kendilerine İstiklal Madalyası verilmiş bulunan Türk vatandaşları ile Kore Harbinde fiilen savaşa katılmış olan Türk Vatandaşlarına ve Kıbrıs Barış Harekatlarına fiile katılmış olan Türk Vatandaşları ile vefatları nedeniyle dul eşlerine vatani hizmet tertibinden bağlanan aylıkların sosyal güvencelerinin olup-olmadığına bakılmaksızın, tüm gazilere asgari ücretin net tutarında aylık ödenmesi amaçlanıyor.