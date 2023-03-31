TOGG kura çekimi hakkında aramalar hız kazandı. Togg, çekilişle teslim edilecek T10X adedini 12 binden 20 bine çıkardığını duyurdu. Kura takviminde değişikliğe gidildi ve ertelendi. Peki, TOGG kurası ne zaman yapılacak, ön başvuru sonuçları açıklandı mı? Yerli otomobil T10X ne zaman teslim edilecek? İşte detaylar...
TOGG KURA ÇEKİMİ HANGİ TARİHTE?
Togg, çekilişle teslim edilecek T10X adedini 12 binden 20 bine çıkardığını duyurdu. Çekiliş tarihi de bir gün ileri alınarak 29 Mart oldu. Ön sipariş dönemi sonunda noter huzurunda yapılacak çekilişle, sipariş hakkı kazananlar teslimat önceliğiyle birlikte belirlenecek. Teslimat tarihi belirlenirken seçilen versiyonun yaklaşık teslimat dönemi ile kullanıcının çekiliş sıralamasındaki yeri dikkate alınacak
Ör: Kasım 2023'ten itibaren teslim edilmeye başlanacak olan 953 bin TL'lik V1 standart menzil için ön sipariş geçen bir kullanıcı çekilişte birinci sırada yer alması halinde, (1/12.000), V1 standart menzil seçeneğinin ilk teslimatı bu kullanıcımıza yapılacak.
KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?
Ön sipariş sayısı hakkında son açıklama TOGG'un Twitter adresi üzerinden paylaşıldı. TOGG'a 7 günde 100 bin başvuru yapıldı.
TOGG ONLİNE SİPARİŞ VERME EKRANI TRUMORE UYGULAMASINDA OLACAK!
App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasını indiren veya Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, nakit ya da kredi kartı aracılığıyla cüzdanlarına aktardıkları 60 bin TL ön ödemeyi yaparak, çekiliş sürecine katılmaya hak kazanacak.