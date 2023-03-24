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    İşsizlikte 7 yılın en düşük seviyesi görüldü

    Ülkemizde istihdam geçtiğimiz yıl 1 milyon 955 bin kişi artarken, işsizlikte 2015’ten bu yana en düşük seviye görüldü. İşte sizler için derlediğimiz 24 Mart tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    İşsizlikte 7 yılın en düşük seviyesi

    Türkiye ekonomisinin yüzde 5.6 büyüdüğü 2022'de istihdam rekoru kırılırken, işsizlikte de 2015'ten bu yana en düşük seviye görüldü. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından dün açıklanan verilere göre; işsizlik oranı 2022'de bir önceki yıla göre 1.6 puan azalarak yüzde 10.4 ile 2015'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi. İşsiz sayısı 337 bin kişi azalarak 3 milyon 582 bine indi.



    İstihdam edilenlerin sayısı 2022'de bir önceki yıla göre 1 milyon 955 bin kişi artarak 30 milyon 752 bin kişiye çıktı. İstihdam edilenlerin sayısı 2020 sonuna göre ise 2 yılda 4 milyon 57 bin kişi arttı. İstihdam oranı da 2.3 puanlık artış ile yüzde 47.5'le tarihi zirveye ulaştı. 15-24 yaş grubunda işsizlik 2022 yılında bir önceki yıla göre 322 puan azalarak yüzde 19.4 oldu.



    1100 AFETZEDEYE İŞ İMKANI
    Turkcell, depremden sonra yaraları sarmak ve yeniden kalkınmaya destek amacıyla #Turkcellİstihdam- Seferberliği adlı ilk projesini hayata geçirdi. Turkcell ve ekosisteminde istihdam sağlayacak proje sayesinde ilk aşamada afetten etkilenen bin 100 kişiye iş imkanı sunulacak. Başvurular Turkcell, kurumsal ve bireysel iş ortaklarının yanı sıra grup şirketlerinden yazılımcı yetiştiren Atmosware ile çağrı merkezi hizmeti sunan Turkcell Global Bilgi için yapılacak. GNÇYTNK ve Geleceği Yazanlar programlarına da katılmak mümkün olacak. Adaylar, kariyerim.turkcell.com.tr üzerinden başvuracak.

    KİMLER BAŞVURABİLİR?
    Depremden etkilenen Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ'da kendisi ve birinci dereceden yakını (anne, baba, kardeş) 'afetzede' olarak değerlendirilen adayların yanı sıra bu illerin dışında çalışan veya okuyan ve birinci dereden yakını 'afetzede' olanlar da başvurabilecek.



        MARK'ET'TE İNDİRİM RAHATLATTI
        Et ve Süt Kurumu (ESK), fiyatları sabitleyerek İstanbul'da kasap esnafına 72 bin, sanayiye 100 bin ve perakende zincir marketlere de 76 bin kilo karkas et verdi. Türkiye genelinde ise Tarım Kredi Market zinciri vasıtasıyla kıymanın kilosunun 140, kuşbaşının kilosunun ise 150 liradan satılacağını duyurdu. ESK, kendi mağazalarında ise kıyma için 119, kuşbaşı için 129 lira olarak fiyat belirledi. Ramazan ayı boyunca devam edecek bu uygulama vatandaşları memnun etti. ESK mağazalarına ve Tarım kredi marketlere giden vatandaşlar uygun fiyattan alışveriş yaptı. Rana BÜYÜKTAŞ



        SAĞLIKLI KAZANÇ
        Türkiye Sağlık Turizmi Dernekleri Federasyonu (TURSAF) Başkanı Tevfik Yazan, sağlık turizminde 2023'te gelir ve hasta sayısında yüzde 25-30'luk artış beklediklerini söyledi. Yazan, Türkiye'nin cerrahi branşlar, kısırlık, tüp bebek tedavileri, onkolojik tedaviler, estetik operasyonlar, göz ve diş tedavisi ile saç ekiminde dünyada tercih edilen ilk 3-4 ülkeden biri haline geldiğini aktardı. Sağlık turizminde Almanya, İngiltere, Hollanda başta olmak üzere Avrupa ülkeleri ile Ortadoğu'dan talep gördüklerine işaret eden Yazan, "Bunlar da daha çok saç ekimi, diş ve göz tedavisi ile estetik olmak için geliyor" dedi.



        MERKEZ FAİZİ DEĞİŞTİRMEDİ
        Deprem felaketinin ardından 23 Şubat'ta gerçekleşen Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yarım puan indirerek yüzde 8.5'e çeken Merkez Bankası, dün değişikliğe gitmedi. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan PPK, politika faizini yüzde 8.5'te bıraktı. PPK sonrası yapılan açıklamada, "Kurul, para politikası duruşunun fiyat istikrarı ve finansal istikrarı koruyarak deprem sonrası gerekli toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğu görüşündedir" denildi.



            İKİNCİ EL OTODA PAZAR HAREKETLENDİ
            Bayilerde sıfır otomobillerin kısıtlı olması alıcıları ikinci el otomobile yönlendirdi. Araç almak isteyen vatandaşlar bayilerde araç bulamayınca, ikinci el otomobil pazarı hareketlendi. Yoğun talep fiyatlara da yükseliş olarak yansıdı. İkinci el otomobil piyasasında hareketlilik olduğunu söyleyen galerici Gökhan Ardeşen, "Talep yüksek. Fiyatlar artmaya devam ediyor. Sattığımız aracı yerine koyma konusunda sorunlar yaşıyoruz. Bayram öncesi ve bahar ayları öncesi de fiyatlar yükseliyor" dedi.



            İKİ ŞEHİR ARASI 15 DAKİKAYA İNECEK
            Karadeniz Sahil Yolu Projesi çerçevesinde olan ve 2019 yılında ilk etabı tamamlanarak hizmete açılan Ordu Çevre Yolu'nun ikinci etabında çalışmalar devam ediyor. Transit geçişleri hızlandıran proje, ikinci etabı ile şu anda 40-45 dakikalık Ordu-Giresun arasını 15 dakikaya indirecek. Bir yılda 230 milyon lira tasarruf hedefleniyor.

            GENÇLERE İSTİHDAM GARANTİLİ EĞİTİM
            Depremlerden etkilenen gençlerin istihdamına destek olmak amacıyla Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ve IFCap Building iş birliğinde hayata geçirilen 'Katılım Genç Gelişim Özel Programı'na başvurular başladı. 11 ilde kendileri veya birinci derece yakınları ikamet eden veya bu illerdeki yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören, lisans son sınıf, yüksek lisans/doktora öğrencisi veya üniversite mezunu gençlerin katılımına açık olan program için son başvuru tarihi 31 Mart olarak belirlendi. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, "Katılım finans alanında istihdam edilecek gençlere 7 gün yüz yüze eğitim verilecek" diye konuştu.

            HEPSİBURADA'DAN YÜZDE 81 BÜYÜME
            Hepsiburada, 2022 yılında toplam satış hacmini yüzde 81'lik büyüme ile 47.3 milyar liraya çıkardı. 2022 için yıllık satış hacmi büyüme tahmini olan yüzde 70'in üzerinde bir performansa ulaştı. Platform, 2022 yıl sonunda yüzde 8 artışla 12.2 milyon aktif müşteriye ulaştı; müşteri başına düşen sipariş sıklığı yüzde 39.1 oranında arttı.

            TEKNOLOJİ ÖDÜLLERİ VERİLDİ
            NIELSENIQ Türkiye ve Pazarlamasyon iş birliği ile ülkemizin en teknolojik markalarının belirlendiği Tech Brands Turkey'de bu yılın listesi açıklandı. Tech Brands Turkey'de kazananlar, NielsenIQ Türkiye'nin yaptığı dijital anket ile tespit edildi. NielsenIQ Türkiye Tüketici Araştırmaları Direktörü Nur Serenli, "Tüketicilere, 41 kategoride açık uçlu sorular yönelterek Türkiye'nin en teknolojik markalarını belirlemelerini istedik" dedi.

            GÜMRÜK VERGİSİNE DE YAPILANDIRMA
            Gümrük vergi ve cezalarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeden yararlanmak isteyen borçluların, 31 Mayıs günü mesai bitimine kadar ilgili gümrük idaresine başvuruda bulunmaları gerekiyor. Ticaret Bakanlığı'nın yürürlüğe giren tebliğine göre, 31 Aralık 2022 tarihinden önce gümrük yükümlülüğü doğan ve gümrük idarelerince takip edilen alacaklardan, 12 Mart 2023 itibarıyla kesinleşen alacaklar yapılandırma kapsamında olacak. Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü nedeniyle gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilmiş idari para cezaları ile Kabahatler Kanunu'nun iştirak hükümleri nedeniyle kesilmiş idari para cezalarının yüzde 50'sinin ödenmesi şartıyla cezaların kalan yüzde 50'si tahsil edilmeyecek.

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            Haberler Ekonomi İşsizlikte 7 yılın en düşük seviyesi görüldü
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