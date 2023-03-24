İşsizlikte 7 yılın en düşük seviyesi

Türkiye ekonomisinin yüzde 5.6 büyüdüğü 2022'de istihdam rekoru kırılırken, işsizlikte de 2015'ten bu yana en düşük seviye görüldü. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından dün açıklanan verilere göre; işsizlik oranı 2022'de bir önceki yıla göre 1.6 puan azalarak yüzde 10.4 ile 2015'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi. İşsiz sayısı 337 bin kişi azalarak 3 milyon 582 bine indi.
İstihdam edilenlerin sayısı 2022'de bir önceki yıla göre 1 milyon 955 bin kişi artarak 30 milyon 752 bin kişiye çıktı. İstihdam edilenlerin sayısı 2020 sonuna göre ise 2 yılda 4 milyon 57 bin kişi arttı. İstihdam oranı da 2.3 puanlık artış ile yüzde 47.5'le tarihi zirveye ulaştı. 15-24 yaş grubunda işsizlik 2022 yılında bir önceki yıla göre 322 puan azalarak yüzde 19.4 oldu.
1100 AFETZEDEYE İŞ İMKANI
Turkcell, depremden sonra yaraları sarmak ve yeniden kalkınmaya destek amacıyla #Turkcellİstihdam- Seferberliği adlı ilk projesini hayata geçirdi. Turkcell ve ekosisteminde istihdam sağlayacak proje sayesinde ilk aşamada afetten etkilenen bin 100 kişiye iş imkanı sunulacak. Başvurular Turkcell, kurumsal ve bireysel iş ortaklarının yanı sıra grup şirketlerinden yazılımcı yetiştiren Atmosware ile çağrı merkezi hizmeti sunan Turkcell Global Bilgi için yapılacak. GNÇYTNK ve Geleceği Yazanlar programlarına da katılmak mümkün olacak. Adaylar, kariyerim.turkcell.com.tr üzerinden başvuracak.
KİMLER BAŞVURABİLİR?
Depremden etkilenen Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ'da kendisi ve birinci dereceden yakını (anne, baba, kardeş) 'afetzede' olarak değerlendirilen adayların yanı sıra bu illerin dışında çalışan veya okuyan ve birinci dereden yakını 'afetzede' olanlar da başvurabilecek.