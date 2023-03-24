İşsizlikte 7 yılın en düşük seviyesi





İKİ ŞEHİR ARASI 15 DAKİKAYA İNECEK

Karadeniz Sahil Yolu Projesi çerçevesinde olan ve 2019 yılında ilk etabı tamamlanarak hizmete açılan Ordu Çevre Yolu'nun ikinci etabında çalışmalar devam ediyor. Transit geçişleri hızlandıran proje, ikinci etabı ile şu anda 40-45 dakikalık Ordu-Giresun arasını 15 dakikaya indirecek. Bir yılda 230 milyon lira tasarruf hedefleniyor.



GENÇLERE İSTİHDAM GARANTİLİ EĞİTİM

Depremlerden etkilenen gençlerin istihdamına destek olmak amacıyla Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ve IFCap Building iş birliğinde hayata geçirilen 'Katılım Genç Gelişim Özel Programı'na başvurular başladı. 11 ilde kendileri veya birinci derece yakınları ikamet eden veya bu illerdeki yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören, lisans son sınıf, yüksek lisans/doktora öğrencisi veya üniversite mezunu gençlerin katılımına açık olan program için son başvuru tarihi 31 Mart olarak belirlendi. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, "Katılım finans alanında istihdam edilecek gençlere 7 gün yüz yüze eğitim verilecek" diye konuştu.



HEPSİBURADA'DAN YÜZDE 81 BÜYÜME

Hepsiburada, 2022 yılında toplam satış hacmini yüzde 81'lik büyüme ile 47.3 milyar liraya çıkardı. 2022 için yıllık satış hacmi büyüme tahmini olan yüzde 70'in üzerinde bir performansa ulaştı. Platform, 2022 yıl sonunda yüzde 8 artışla 12.2 milyon aktif müşteriye ulaştı; müşteri başına düşen sipariş sıklığı yüzde 39.1 oranında arttı.



TEKNOLOJİ ÖDÜLLERİ VERİLDİ

NIELSENIQ Türkiye ve Pazarlamasyon iş birliği ile ülkemizin en teknolojik markalarının belirlendiği Tech Brands Turkey'de bu yılın listesi açıklandı. Tech Brands Turkey'de kazananlar, NielsenIQ Türkiye'nin yaptığı dijital anket ile tespit edildi. NielsenIQ Türkiye Tüketici Araştırmaları Direktörü Nur Serenli, "Tüketicilere, 41 kategoride açık uçlu sorular yönelterek Türkiye'nin en teknolojik markalarını belirlemelerini istedik" dedi.



GÜMRÜK VERGİSİNE DE YAPILANDIRMA

Gümrük vergi ve cezalarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeden yararlanmak isteyen borçluların, 31 Mayıs günü mesai bitimine kadar ilgili gümrük idaresine başvuruda bulunmaları gerekiyor. Ticaret Bakanlığı'nın yürürlüğe giren tebliğine göre, 31 Aralık 2022 tarihinden önce gümrük yükümlülüğü doğan ve gümrük idarelerince takip edilen alacaklardan, 12 Mart 2023 itibarıyla kesinleşen alacaklar yapılandırma kapsamında olacak. Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü nedeniyle gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilmiş idari para cezaları ile Kabahatler Kanunu'nun iştirak hükümleri nedeniyle kesilmiş idari para cezalarının yüzde 50'sinin ödenmesi şartıyla cezaların kalan yüzde 50'si tahsil edilmeyecek.

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