Emekliye 7500 TL rehberi! Ne zaman ödenecek? Kim, nasıl yararlanacak? İkramiyede de artış var mı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın en düşük emekli aylığı ödemesinin 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltileceğini duyurması büyük heyecana yol açarken, gözler bu konuda yapılacak yasal düzenlemeye çevrildi. Düzenlemenin önümüzdeki hafta Meclis'e edilip yasalaştırılması hedefleniyor. Bir artış da bayram ikramiyesi için beklenirken, hem zamlı aylıkların hem de ikramiyelerin Nisan'da bayram öncesinde ödenmesi planlanıyor. İşte merak edilen soruların yanıtları....



■ 7 bin 500 lira düzenlemesinin kapsamında kimler var?

Memur emeklilerinde en düşük aylık 7 bin 901 lira. Bu nedenle memur emeklileri kapsamda bulunmuyor. Ek ödeme dahil aylık ödemesi 7 bin 500 liranın altında olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri düzenlemeden yararlanacak. Bu kişilere 7 bin 500 liranın altında ödeme yapılmayacak. Maaşlar 7 bin 500 liraya tamamlanarak yatırılacak.



■ Düzenlemeden EYT'liler de yararlanacak mı?

Taban emekli aylığı düzenlemesinden EYT'liler de yararlanacak. Emekli aylığı bağlanan EYT'lilere de ek ödeme dahil 7 bin 500 liranın altında aylık ödemesi yapılmayacak.



■ Yapılacak 2 bin liralık artışı kim alacak?

Eline ek ödeme dahil ayda 5 bin 500 lira geçenlerin gelirinde 2 bin lira artış yaşanacak. Örneğin ayda 6 bin lira alan emeklinin gelirindeki artış bin 500 lira olacak. Emeklinin eline geçecek parayı 7 bin 500 liraya tamamlayacak kadar ilave ödeme yapılacak.



■ Temmuz zammı 7 bin 500 liranın üzerine mi yansıtılacak?

Taban aylık düzenlemesiyle emeklilerin kök maaşı değişmeyecek. Emeklilerin eline geçen para 7 bin 500 liraya tamamlanacak. Örneğin; kök maaşı 6 bin lira olan emekliye düzenleme kapsamında 7 bin 500 lira verilirken, aradaki fark Hazine tarafından tamamlanacak. Temmuz zammı ise kök maaşa yansıtılacak. Zammın ardından eğer yeni maaş 7 bin 500 liralık tutarı geçiyorsa emekli kendi kök maaşı üzerinden ödeme alacak, geçmiyorsa ödeme 7 bin 500 liraya tamamlanmaya devam edilecek. Örneğin; 6 bin lira olan kök maaş Temmuz zammı yüzde 20 olursa 7 bin 200 lira olacak. Aylık 300 lira ek ödemeyle yine 7 bin 500 lira ödenmeye devam edilecek. Temmuz zammı yüzde 30 olursa da 6 bin liralık kök maaş 7 bin 800 liraya çıkacak. Emekli 7 bin 800 lira almaya başlayacak.





DUL VE YETİMLER DE YARARLANACAK

Taban aylıktaki 7 bin 500 lira sınırı dosya bazında uygulanacak. Ölen sigortalıdan dolayı dul veya yetim aylığı alanlar da bu müjdeden hisseleri oranında yararlanacak. Örneğin; yüzde 50 hissesi olan dul eşin ölüm aylığı 2 bin 750 liradan az olamıyordu. Bu tutar, yeni taban aylığın devreye girmesiyle, 3 bin 750 liradan az olamayacak. Yüzde 75 hissesi olanın ölüm aylığında da en düşük tutar 4 bin 125 liradan 5 bin 625 liraya yükselecek. Yüzde 25 oranında ölüm aylığı alan çocuğa ise bin 375 lira yerine bin 875 liradan az ödeme yapılamayacak.



DİĞERLERİ DE BEKLEMEDE

7 bin 500 liranın üzerinde aylık alanlar için düzenleme var mı?

Henüz ona ilişkin bir açıklama yapılmadı. 7 bin 500 liranın üzerinde olan aylıklarda da düzenleme yapılması beklentisi var.



GÖZLER BAYRAM ÖDEMESİNDE

Hem Başkan Erdoğan'ın hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in, emeklilerin talepleriyle ilgili hükümetin yaptığı çalışmaları işaret etmesi, dikkatleri bayram ikramiyelerine yöneltti. Çalışma Bakanlığı'nın yaptığı alternatif çalışmalarda, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında bin 100'er lira olarak verilen ikramiyelerde de artışa yer verilirken, bu konuda da ilerleyen günlerde adımların atılacağı öğrenildi.



EMEKLİLER MEMNUN

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, talepleri arasında en düşük emekli aylığı miktarının artırılmasının ilk sıralarda geldiğini belirterek, uzun süredir dile getirdikleri bu talebin karşılık bulmasının kendilerini memnun ettiğini söyledi. Emeklilere verilen bin 100 liralık bayram ikramiyelerinin de artırılmasını isteyen Ergün, bu yöndeki taleplerinin de en kısa sürede hayata geçeceğine inandıklarını ifade etti. En düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya yükseltilmesinin, aylığı bu rakamın üzerinde olanlarda da beklenti yarattığını dile getiren Ergün, "Az prim ödeyenle çok prim ödeyen arasındaki aylık makasının kapanmaması için 7 bin 500 liranın üzerinde aylık alanların da aylıklarında artış yapılmalı. Bu düzenleme, sosyal güvenlik sisteminin güvenirliliği, saygınlığı, norm ve standart birliği için gereklidir" dedi.



