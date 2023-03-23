Nisan ayı kira zammı kaç TL oldu? Nisan ayı kira artış oranı açıklandı mı 2023? TEFE TÜFE iş yeri, dükkan kirası hesaplama 2023!

ŞUBAT AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Yılın ikinci ayı olan Şubat enflasyon oranı 3 Mart saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklandı.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %55,18, aylık %3,15 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %3,15, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,00, bir önceki yılın aynı ayına göre %55,18 ve on iki aylık ortalamalara göre %71,83 olarak gerçekleşti.