Nisan ayı kira zammı kaç TL oldu? Nisan ayı kira artış oranı açıklandı mı 2023? TEFE TÜFE iş yeri, dükkan kirası hesaplama 2023!

Nisan ayına az bir zaman kala vatandaşlar, kiralara yüzde kaç zam yapılacağını merak ediyor. Her ay TÜİK tarafından açıklanan verilere göre belirlenen kira artış oranlarında tavan fiyat belirleniyor. Peki, Nisan ayı kira artış oranı açıklandı mı 2023? Nisan ayı kira zammı kaç TL oldu? TEFE TÜFE iş yeri, dükkan kirası hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar...
Nİsan ayı kira artış oranı açıklandı mı?
Henüz nisan ayı kira zammı açıklanmadı. Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte kira artış oranı da netlik kazanacak...
ŞUBAT AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI
Yılın ikinci ayı olan Şubat enflasyon oranı 3 Mart saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklandı.
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %55,18, aylık %3,15 oldu
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %3,15, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,00, bir önceki yılın aynı ayına göre %55,18 ve on iki aylık ortalamalara göre %71,83 olarak gerçekleşti.