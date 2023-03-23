Primini kendi yatırana büyük fırsat! Emeklilik fırsatı yaratıyor

Çalışmayanlar, prim günü eksik olanlar ile part-time çalışanlar isteğe bağlı sigortalı olarak sağlık hizmeti ve emekli aylığı almaya hak kazanıyor. SGK'ya isteğe bağlı sigorta prim borcu olanlara yapılandırma kanunu kapsamında büyük fırsat sunuldu.



SSK MI BAĞ-KUR MU?

Mart'ta başvuran Nisan 2002'den, Nisan ayında başvuran Mayıs 2022'den, Mayıs'ta başvuran da Haziran 2022'den sonraki aylara ait prim borçları için yapılandırma hakkından yararlanabilecek. Böylece hem EYT yasası kapsamında emeklilik hem de sağlık hizmetinden yararlanma imkânı doğacak. İsteğe bağlı sigortalılar 1 Ekim 2008 sonrası 4B (Bağ-Kur) kapsamında değerlendiriliyor. Bağ-Kur kapsamında SSK'lılara göre daha uzun süre prim ödeyerek emekliliğe hak kazanılıyor. İsteğe bağlı sigorta ayrıca 4A kapsamında (SSK) olup 30 günden az çalışan veya tam gün çalışmayan, herhangi bir şekilde mecburi olarak sigortalı olma zorunluluğu bulunmayanların kendi primlerini ödemesiyle sağlık hizmeti almayı ve emekli olma fırsatı sunuyor.

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