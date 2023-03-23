Sel felaketi nedeniyle kayıp olan araçların kasko durumu belli oldu





FED FAİZİ 25 BAZ PUAN ARTIRDI

ABD Merkez Bankası (Fed), ABD'de etkileri devam eden bankacılık krizinin ortasında yılın en kritik faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak, yüzde 4,75-5.00 aralığına yükseltti. Son artışla birlikte banka, politika faizini 2007'den bu yana kaydedilen en yüksek aralığa çıkardı. Faiz kararının oy birliğiyle alındığı bildirilirken Fed yaptığı açıklamada önümüzdeki döneme dair faiz artırımının daha ılımlı devam edeceğinin sinyalini verdi.



TAHVİL SAVAŞI

ABD ve Avrupa'da iflas eden bankalardan sonra krizin yayılmaması için tedbirler artırıldı. Ancak İsviçre'de pazar gününden bu yana atılan adımlar yatırımcı öfkesini zirveye taşıdı. İsviçre finans sektörü düzenleyicisi FINMA, bir gecede 17 milyar dolarlık tahvili fiilen sıfırlayacağını açıklayınca yatırımcılar dava açmak için kolları sıvadı. Credit Suisse'in UBS ile birleşmesinde buhar olan tahviller üzerine hukuk firmaları devreye gird



10 BIN 900 İŞÇİ ALINIYOR

Sağlık Bakanlığı'nın 10 bin 900 sürekli işçinin alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. 4 bin 958 temizlik görevlisi, 3 bin 386 güvenlik görevlisi (silahsız), 747 klinik destek elemanı (hastane), 520 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, 279 elektrikçi, 195 inşaat boyacısı, 130 marangoz, 277 ısıtma ve sıhhi tesisatçı, 258 bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı ile 150 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı istihdam edilecek. Başvurular dün başladı. Adaylar başvurularını Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) 'esube. iskur.gov.tr' adresi üzerinden 27 Mart'a kadar yapabilecek. Adaylar başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgilere İŞKUR'un internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.

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