Afet konutlarında temel atılıyor! 11 il yeniden ayağa kalkıyor

Asrın felaketinden 46 gün sonra deprem bölgesinde afet konutları için ilk temeller atılıyor. 20 bin konutun temeli Kahramanmaraş ve Hatay'da atılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla Kahramanmaraş'ta sözleşmesi imzalanan 46 bin 327 bin konuttan ilk etapta 17 bin 902 konutun temelleri 11 ilde eş zamanlı olarak atılacak. Yarın da Hatay'da temel atılacak.







KURUM DUYURDU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuyla ilgili "Bugün 17 bin 902 konutumuzun temelini depremden 46 gün sonra Kahramanmaraş'ımızda atıyor olacağız. Söz verdiğimiz gibi 2-3 ay içerisinde 319 bin, toplamda 11 ilimizde konutun yapımını başlatacağız. Etap etap 650 bin konutun yapımını hem merkezlerimizde hem de köylerimizde, ilçelerimizde eş zamanlı olarak yürütüyor olacağız" açıklaması yaptı. 21 Şubat'tan bugüne kadar; Gaziantep'te 13 bin 629, Adıyaman'da 2 bin 280, Kilis'te 645, Hatay'da 2 bin 928, Kahramanmaraş'ta 8 bin 773, Şanlıurfa'da 897, Malatya'da 6 bin 644, Elazığ'da 505, Adana'da bin 171, Osmaniye'de bin 657 ve Diyarbakır'da bin 122 olmak üzere toplam 40 bin 104 afet konutunun ihalesi yapıldı. Yine Osmaniye'de 600, Kahramanmaraş'ta 620, Malatya'da 2 bin 800, Adıyaman'da bin 500, Şanlıurfa'da 300, Gaziantep'te 310 ve Kilis'te 93 olmak üzere 6 bin 223 köy evinin de ihalesi yapıldı. Konutlar TOKİ koordinasyonunda Emlak Konut, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile birlikte yapılacak. 11 ilde sosyal donatıları hazırlanmış, altyapısı tamamlanmış 319 bin konut, toplamda ise 650 bin konut inşa edilecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN