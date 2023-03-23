Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Emekliye en az 7.500 TL





● Bir diğer formül de bayram ikramiyesine bu yıl için geçerli yüzde 122.93'lük yeniden değerleme oranında artış yapılması. Bu formül hayata geçirilirse ikramiye bin 100 liradan 2 bin 452 liraya yükselebilecek. Emekli bu yıl iki bayramda toplam 2 bin 200 lira yerine 4 bin 904 lira alabilecek.

● Bayram ikramiyesine ilişkin bir formül de Ocak'ta emekli aylıklarına refah payı ile uygulanan yüzde 30'luk artışın yansıtılması. Bu durumda ikramiye bin 430 lira yükselecek, iki bayramda 2 bin 860 lira verilecek.