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    Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Emekliye en az 7.500 TL

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan en düşük emekli aylığının 2 bin lira artışla 7 bin 500 lira olacağını müjdeledi. Artıştan EYT’liler de yararlanacak...

    Çığıl Ön Yener
    takvim.com.tr
    Emekliye en az 7.500 TL

    Emeklilere ve EYT'lilere Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan müjdeli haber geldi.

    Başkan Erdoğan, en düşük emekli aylığının 7 bin 500 lira olacağını duyurdu. Erdoğan, katıldığı programda, "Çalışmamızı yaptık, burada açıklayacağım. Güzel bir müjde vereyim. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira olacak. 5 bin 500 lira olan emekli aylığını 2 bin lira artırıyoruz" dedi.



    Düzenleme hayata geçirildiğinde emeklilere ek ödeme dahil 7 bin 500 liranın altında maaş ödemesi yapılmayacak. Maaşı bu tutarın altında kalanların ödemesi 7 bin 500 liraya tamamlanacak.

    Taban aylık müjdesi EYT düzenlemesiyle emekli olanları da ilgilendiriyor. EYT'lilere de emekli olduklarında bu tutarın altında ödeme yapılmayacak.



    EYT'LİLER DE YARARLANACAK
    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, dün Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün ile görüşmesinin ardından, en düşük emekli aylığında artışa ilişkin çalışma yapıldığını söylemişti.

    EYT düzenlemesinin ardından emekli sayısının 15 milyona çıkacağını belirten Bilgin, emeklilerin bayram ikramiyesini yükseltecek çalışma yapıldığını da kaydetti.

    İlki Ramazan Bayramı öncesinde ödenecek ikramiyelerden bu ay emeklilik başvurusu yapan EYT'liler de yararlanacak.



        İKRAMIYEYE 4'LÜ FORMÜL
        Başkan Erdoğan'ın emekli aylıklarına yönelik verdiği müjde yüzleri güldürürken, bayram ikramiyesi konusunda verilecek karar da merakla bekleniyor.

        EYT düzenlemesiyle emekli olacakların da alacağı bayram ikramiyesinde 4 formül öne çıkıyor.

        İlki önümüzdeki ay ödenecek ikramiyeye ilişkin gündeme gelen formüller şöyle...



        ● Formüllerden birine göre ikramiye bin 100 liradan 2 bin 750 liraya çıkarılırken, emeklilere iki bayramda toplam 5 bin 500 lira ödenecek.
        ● Bayram ikramiyesine enflasyon oranının yansıtılması da mümkün. Eğer 2022 yılı enflasyonu yansıtılırsa tutarda yüzde 64.27 artış sağlanacak. Bu durumda ikramiye bin 807 liraya yükselecek. 2 bayramda ödenecek tutar 3 bin 614 lirayı bulacak. Şubat ayı itibariyle yıllık 55.18 çıkan TÜFE de yansıtılabilir. Bu durumda ikramiye bin 707 lira olurken, iki bayramda ödenecek tutar 3 bin 414 liraya çıkacak.



        ● Bir diğer formül de bayram ikramiyesine bu yıl için geçerli yüzde 122.93'lük yeniden değerleme oranında artış yapılması. Bu formül hayata geçirilirse ikramiye bin 100 liradan 2 bin 452 liraya yükselebilecek. Emekli bu yıl iki bayramda toplam 2 bin 200 lira yerine 4 bin 904 lira alabilecek.
        ● Bayram ikramiyesine ilişkin bir formül de Ocak'ta emekli aylıklarına refah payı ile uygulanan yüzde 30'luk artışın yansıtılması. Bu durumda ikramiye bin 430 lira yükselecek, iki bayramda 2 bin 860 lira verilecek.



            TÜED 5.500 TL İSTEDİ
            TÜED Başkanı Kazım Ergün, Bilgin'e emeklilerin taleplerini içeren dosya sundu. Ergün, Kurban ve Ramazan bayramlarında verilen bin 100 liralık ikramiyenin en düşük emekli aylığı olan 5 bin 500 liraya çıkarılmasını istedi. Emeklilerin talepleri arasında intibak da var.



            DEPREM BÖLGESİNE ÖZEL ASGARİ ÜCRET
            Bakan Bilgin, asgari ücretin deprem felaketinin etkilediği illeri kapsayacak şekilde düzenlenmesine yönelik çalışmanın devam ettiğini kaydederek, "Sınırlı bir bölgeyle ilgili asgari ücret çalışması var, bittiğinde kamuoyuyla paylaşacağım" diye konuştu.

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