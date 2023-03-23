Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Emekliye en az 7.500 TL

Emeklilere ve EYT'lilere Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan müjdeli haber geldi.
Başkan Erdoğan, en düşük emekli aylığının 7 bin 500 lira olacağını duyurdu. Erdoğan, katıldığı programda, "Çalışmamızı yaptık, burada açıklayacağım. Güzel bir müjde vereyim. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira olacak. 5 bin 500 lira olan emekli aylığını 2 bin lira artırıyoruz" dedi.
Düzenleme hayata geçirildiğinde emeklilere ek ödeme dahil 7 bin 500 liranın altında maaş ödemesi yapılmayacak. Maaşı bu tutarın altında kalanların ödemesi 7 bin 500 liraya tamamlanacak.
Taban aylık müjdesi EYT düzenlemesiyle emekli olanları da ilgilendiriyor. EYT'lilere de emekli olduklarında bu tutarın altında ödeme yapılmayacak.
EYT'LİLER DE YARARLANACAK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, dün Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün ile görüşmesinin ardından, en düşük emekli aylığında artışa ilişkin çalışma yapıldığını söylemişti.
EYT düzenlemesinin ardından emekli sayısının 15 milyona çıkacağını belirten Bilgin, emeklilerin bayram ikramiyesini yükseltecek çalışma yapıldığını da kaydetti.
İlki Ramazan Bayramı öncesinde ödenecek ikramiyelerden bu ay emeklilik başvurusu yapan EYT'liler de yararlanacak.