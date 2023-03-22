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    Yerinde istihdama 13.3 milyarlık katkı

    Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı, depremde ağır hasar gören 11 ilin işgücü piyasasının fotoğrafını çekti, yerinde istihdam ve göçe karşı tedbirleri sıraladı.

    Hazal Ateş
    Yerinde istihdama 13.3 milyarlık katkı
    Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı, depremde ağır hasar gören 11 ilin işgücü piyasasının fotoğrafını çekti, yerinde istihdam ve göçe karşı tedbirleri sıraladı.

    İstihdamın tarım, ticaret, tekstil ve gıda ürünlerinin imalatında yoğunlaştığı belirtilerek, depremden etkilenen çalışanlara yönelik destekler ve acil istihdam için 13.3 milyarlık kaynağa ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

    105 BİN AÇIK İŞ
    Bölgede ilave mesleki eğitim programları başlatılacak, yatırımlarda bölge insanının istihdamına öncelik verilecek, işveren sigorta primini devlet karşılayacak. İlk adımda 25 bin kişinin işe alındığı toplum yararına işlere toplamda 50 bin kişi yerleştirilirken, Türkiye İş Kurumu açık işlerde de afetten zarar görenlere öncelik verecek. Bugün itibariyle açık işlerin sayısı 105 bine ulaşmış durumda.

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    Haberler Ekonomi Yerinde istihdama 13.3 milyarlık katkı
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