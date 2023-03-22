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    İkramiye buluşması! Emeklilere ne kadar ödeme yapılacak? "5500 lira olsun" talebi...

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, bugün bir araya geliyor. Gündem ise emeklilerin bayram ikramiyesi...

    Barış Şimşek
    İkramiye buluşması

    Ramazan ayının gelmesi ile birlikte emeklilerin gözü bir kez daha bayram ikramiyesine çevrilirken, bu konuda bugün sürpriz bir görüşme gerçekleşecek.

    5.500 TL TALEBİ
    Saat 12.00'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, dernekte bir araya gelecek.




    Kazım Ergün, önceki gün yaptığı açıklamada, emeklilere her yıl Kurban ve Ramazan bayramlarında verilen bin 100 liralık ikramiyelerin, en düşük emekli aylığı olan 5 bin 500 liraya yükseltilmesini istemişti.



    Görüşmenin bu talep üzerine planlandığı öğrenilirken, emeklilere verilecek yeni ikramiye tutarlarının bu buluşmada ele alınması öngörülüyor.

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    Haberler Ekonomi İkramiye buluşması! Emeklilere ne kadar ödeme yapılacak? "5500 lira olsun" talebi...
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