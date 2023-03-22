İkramiye buluşması! Emeklilere ne kadar ödeme yapılacak? "5500 lira olsun" talebi...

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte emeklilerin gözü bir kez daha bayram ikramiyesine çevrilirken, bu konuda bugün sürpriz bir görüşme gerçekleşecek.



5.500 TL TALEBİ

Saat 12.00'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, dernekte bir araya gelecek.