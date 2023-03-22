42 bin 500 kişiye iş

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün duyurduğu 45 bin öğretmen ataması müjdesinin ardından, Sağlık Bakanlığı'na da 42 bin 500 personel alımı için süreç başlatıldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "KPSS ile 6 bin 69 hemşire, bin 530 ebe, bin 494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21 bin 709 sağlık teknikeri olmak üzere toplam 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli ve ayrıca 10 bin 900 sürekli işçi istihdam edilecek" ifadesini kullandı. Alım süreçlerinin başlatılması için, başvuru kılavuzlarının İŞKUR'a ve tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye gönderildiğini belirten Koca, "42 bin 500 yeni çalışma arkadaşımıza ve bakanlığımıza hayırlı olsun" ifadesini kullandı.
Hemşire: 6.069
Ebe: 1.530
Sağlık lisansiyeri: 1.494
Sağlık teknisyeni: 798
Sağlık teknikeri: 21.709
Sürekli işçi: 10.900
YENİ EBE MODELİ GELİYOR
Sağlık alanında düzenlemeleri içeren torba kanun teklifi, Meclis Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti'nin hazırladığı 38 maddelik teklifte öne çıkan başlıklar şöyle:
● Ebelerin görev tanımları çağın gereklerine uygun hale getirilecek. Ebeler, gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemde gerekli desteği verecek.
● Aile hekimliklerinde, koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetleri mevcut sisteme entegre edilerek verilecek. Böylece bu konudaki hizmetlere kolayca erişilebilecek ve belirli yaş aralığında tüm çocukların düzenli diş kontrolü yapılabilecek.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "KPSS ile 6 bin 69 hemşire, bin 530 ebe, bin 494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21 bin 709 sağlık teknikeri olmak üzere toplam 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli ve ayrıca 10 bin 900 sürekli işçi istihdam edilecek" ifadesini kullandı. Alım süreçlerinin başlatılması için, başvuru kılavuzlarının İŞKUR'a ve tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye gönderildiğini belirten Koca, "42 bin 500 yeni çalışma arkadaşımıza ve bakanlığımıza hayırlı olsun" ifadesini kullandı.
Hemşire: 6.069
Ebe: 1.530
Sağlık lisansiyeri: 1.494
Sağlık teknisyeni: 798
Sağlık teknikeri: 21.709
Sürekli işçi: 10.900
YENİ EBE MODELİ GELİYOR
Sağlık alanında düzenlemeleri içeren torba kanun teklifi, Meclis Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti'nin hazırladığı 38 maddelik teklifte öne çıkan başlıklar şöyle:
● Ebelerin görev tanımları çağın gereklerine uygun hale getirilecek. Ebeler, gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemde gerekli desteği verecek.
● Aile hekimliklerinde, koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetleri mevcut sisteme entegre edilerek verilecek. Böylece bu konudaki hizmetlere kolayca erişilebilecek ve belirli yaş aralığında tüm çocukların düzenli diş kontrolü yapılabilecek.