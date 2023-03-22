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    THY Teknik’ten gelir rekoru

    Türk Hava Yolları (THY) Teknik AŞ, 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 37 büyüyerek 1.42 milyar dolar gelir elde etti. Bir önceki yıla kıyasla yüzde 37 büyüyerek 1.42 milyar dolar gelir elde eden şirket, pazar payını da yüzde 1.9'a çıkardı.

    THY Teknik’ten gelir rekoru
    Türk Hava Yolları (THY) Teknik AŞ, 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 37 büyüyerek 1.42 milyar dolar gelir elde etti. Bir önceki yıla kıyasla yüzde 37 büyüyerek 1.42 milyar dolar gelir elde eden şirket, pazar payını da yüzde 1.9'a çıkardı. Böylece şirket tarihinin en yüksek büyüme oranı ve gelirine ulaşıldı. THY Teknik AŞ Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, verileri şöyle değerlendirdi: "2022 yılını hedeflerimizi gerçekleştirdiğimiz, pandemi öncesi dönemde yakaladığımız büyüme seviyesini ve gelir rakamlarını aştığımız bir yıl olarak geride bıraktık. Aynı dönemi 1.42 milyar ABD Doları gelir ve 119 milyon ABD Doları operasyonel kâr ile kapatarak şirket tarihimizde büyük bir başarıya imza atmış olduk."
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    Haberler Ekonomi THY Teknik’ten gelir rekoru
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