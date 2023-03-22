Küçük eve büyük talep

Deprem felaketi pek çoğumuzun yaşam alışkanlıklarını değiştirdi. Karavan ve tekerlekli küçük evlere (tiny house) talep arttı. Üreticiler artan siparişlere yetişmekte güçlük çekiyor. 13 metrekareden başlayan tekerlekli evler, istenilen boyuta kadar çıkarılırken, karavanlar ise 5-18 veya 8-40 metre büyüklüklerinde üretiliyor. Fiyatlar ise karavanlarda 520 bin, tekerlekli küçük evlerde 430 bin liradan başlıyor. Satışlarda gözle görülür bir artış olduğunu belirten üretici Sude Uzun, "Afet sonrası talep ortalama yüzde 50'nin üzerinde yükseldi. Karavanlarımız tek parça ve monoblok olarak üretiliyor. Tiny house'larda da çelik üzerine üretim yapıyoruz" diye konuştu.
39 MİLYON DOLAR DEĞERLEME ALDI
YERLI mobil oyun geliştirme şirketi Passion Punch, web3 dönüşümüyle birlikte çıktığı yatırım turunda 4 milyon dolar tohum yatırım aldı. Colendi liderliğindeki tura, Turkcell Yeni Teknolojiler GSYF ve Re-Pie Portföy eşlik etti. Farklı melek yatırımcıların da katıldığı tur sonunda şirketin değerlemesi 39 milyon dolar oldu. Passion Punch Kurucu Ortağı ve CEO'su Vugar Hasani, "Vizyonumuzu tamamen web3 oyunlara kaydırıyoruz" dedi.
DİLİMİ 60 TL
YAZ aylarının vazgeçilmez meyvelerinden karpuz, tezgahlarda yerini almaya başladı. Ancak erkenci karpuz yüksek fiyatıyla dikkat çekti. Denizli'de esnaf karpuzun kilogramını 30 liradan satışa sundu. Ancak kilogram fiyatının yüksek olmasından dolayı esnaf, karpuzu dilimler haline getirerek 60 liraya vatandaşa ulaştırdı. Esnaf, önümüzdeki günlerde fiyatın düşeceğini belirtti.
39 MİLYON DOLAR DEĞERLEME ALDI
YERLI mobil oyun geliştirme şirketi Passion Punch, web3 dönüşümüyle birlikte çıktığı yatırım turunda 4 milyon dolar tohum yatırım aldı. Colendi liderliğindeki tura, Turkcell Yeni Teknolojiler GSYF ve Re-Pie Portföy eşlik etti. Farklı melek yatırımcıların da katıldığı tur sonunda şirketin değerlemesi 39 milyon dolar oldu. Passion Punch Kurucu Ortağı ve CEO'su Vugar Hasani, "Vizyonumuzu tamamen web3 oyunlara kaydırıyoruz" dedi.
DİLİMİ 60 TL
YAZ aylarının vazgeçilmez meyvelerinden karpuz, tezgahlarda yerini almaya başladı. Ancak erkenci karpuz yüksek fiyatıyla dikkat çekti. Denizli'de esnaf karpuzun kilogramını 30 liradan satışa sundu. Ancak kilogram fiyatının yüksek olmasından dolayı esnaf, karpuzu dilimler haline getirerek 60 liraya vatandaşa ulaştırdı. Esnaf, önümüzdeki günlerde fiyatın düşeceğini belirtti.