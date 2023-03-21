Multinet'ten kişisel veri ihlali iddialarıyla ilgili flaş açıklama

"BU OLAY, YAYGIN BİR DOLANDIRICILIK YÖNTEMİNE ÖRNEK TEŞKİL EDİYOR"

Açıklamada, şirketin hukuk biriminin, yaygın bir dolandırıcılık yöntemine (oltalama/fishing) örnek teşkil eden söz konusu olayın herhangi bir kullanıcıya mağduriyet yaratmasının önüne geçmek adına, kamu yararı gözeterek olayı ilgili yasal mercilere taşıdığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Hiçbir kullanıcımız verilerinin gizliliği ve güvenliği konusunda endişe duymamalıdır. Ayrıca, Multinet Up resmi hesapları dışında maillerden ve sosyal medya kanallarından bu tür içerikler taşıyan mesajlara itibar edilmemesi, kişisel bilgiler ile özellikle banka bilgilerinin bu kişilere kesinlikle gönderilmemesi konusunda tüketicilerimizi önemle uyarırız."