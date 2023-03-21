Multinet'ten kişisel veri ihlali iddialarıyla ilgili flaş açıklama

Multinet Up tarafından, kullanıcılarına ait kişisel verilerin ihlal edildiğine dair iddiaları içeren haberlerin gerçeği yansıtmadığı ve sistemlerinde herhangi bir sızıntı veya ihlal olmadığı bildirildi.
Multinet Up'tan yapılan açıklamada, Multinet Up kullanıcılarına ait kişisel verilerin ihlal edildiğine dair iddiaları içeren haberlere ilişkin bilgilendirme yapma gereği görüldüğü kaydedildi.
Bu kapsamda, Multinet Up sistemlerinde herhangi bir sızıntı veya ihlal olmadığı aktarılan açıklamada, "Kullanıcılarının veri güvenliğini hassasiyetle koruyan şirketimiz, haberde yer alan kart kullanıcımızın tarafımıza ulaşarak kendisine gönderilen e-posta hakkında bilgi vermesinin ardından ivedilikle kapsamlı bir teknik inceleme başlatmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda, Multinet Up sistemlerinde herhangi bir sızıntı veya ihlal olmadığı tespit edilmiştir." denildi.
Açıklamada, "Elde edilen bulgular ışığında, kurumumuz adı kullanılarak kullanıcımıza gönderilen e-postanın kurumumuzca hiçbir bağlantısı olmayan kişiler tarafından gönderildiği anlaşılmıştır." ifadesine yer verildi.