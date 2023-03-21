EKSUN GIDA halka arz SONUÇLARI! Eksun Gıda halka arz SONUÇLARI AÇIKLANDI mı, borsada ne zaman işlem görecek?

Sermaye Piyasası Kurulu geçtiğimiz hafta Eksun Gıda halka arz işlemini onaylamıştı. 15-16-17 Mart tarihlerinde halka arz olan Eksun Gıda halka arz sonuçları da şimdiden beklenmeye başladı.
EKSUN GIDA HALKA ARZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Eksun Gıda, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak. Eksun Gıda halka arz tarihi 15-16-17 Mart 2023 09:00-17:00 olarak açıklandı. Eksun Gıda 48,90 TL'den halka arz oldu. Resmi olarak halka arz sonuçlarının 20 Mart'ta açıklanması öngörülürken, şirket paylarının ise 23 Mart tarihinde işlem görmesi bekleniyor.
EKSUN GIDA KAÇ LOT VERİR?
Eksun Gıda şirketi 20,042,502 Lot veriyor.