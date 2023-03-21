Başkan Tayyip Erdoğan tarafından açılan tesis ile borun değeri katlandı





Çalışmalarla ilgili bilgi veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dünya bor rezervinin yüzde 73'ünün Türkiye'de bulunduğunu hatırlattı. Bor elementi ve bor bileşiklerinin kullanıldığı stratejik sektörler arasında savunma sanayii, otomotiv, nükleer endüstri ile uzay ve havacılık da yer alıyor. Bandırma Bor Karbür Üretim Tesisi'nde yılda 1000 ton bor karbür üretilecek. 279 kişiye de istihdam sağlanacak. Eti Maden'in 1967'den bu yana rafine bor ürününü dönüştürüp borik asit olarak sattığını söyleyen Dönmez, "Biz bor madenini rafine edip borik asit haline getirip satıyoruz. Türkiye artık cevher olarak bor satmıyor. Bor cevher halinde satıldığında tonu 150 dolar. Borik asit olduğunda 1.000 dolara çıkıyor. Bor karbür olarak ise 35-45 bin dolar arasında satılacak. 300 kat değerlenmiş olacak" dedi.