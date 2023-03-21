Başkan Tayyip Erdoğan tarafından açılan tesis ile borun değeri katlandı

Dünyanın en büyük bor rezervine sahip olan Türkiye, bu madeni işleyerek katma değerli hale getirmeye devam ediyor. Bandırma'da önceki gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan karbür üretim tesisi ile borun değeri katlandı. Toz halinde tonu 150 dolara satılan maden, karbür tesisleriyle 45 bin dolara satılacak. Borik asit ve bir miktar karbon kaynağı 2 bin 400 derecede gerçekleşen tepkimeyle bor karbüre dönüşüyor. Yüksek kimyasal tepkimeye ve yüksek sıcaklığa dayanıklı, elmas ve kübik bor nitrürden sonra dünyanın en sert 3'üncü malzemesi ortaya çıkıyor.
Çalışmalarla ilgili bilgi veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dünya bor rezervinin yüzde 73'ünün Türkiye'de bulunduğunu hatırlattı. Bor elementi ve bor bileşiklerinin kullanıldığı stratejik sektörler arasında savunma sanayii, otomotiv, nükleer endüstri ile uzay ve havacılık da yer alıyor. Bandırma Bor Karbür Üretim Tesisi'nde yılda 1000 ton bor karbür üretilecek. 279 kişiye de istihdam sağlanacak. Eti Maden'in 1967'den bu yana rafine bor ürününü dönüştürüp borik asit olarak sattığını söyleyen Dönmez, "Biz bor madenini rafine edip borik asit haline getirip satıyoruz. Türkiye artık cevher olarak bor satmıyor. Bor cevher halinde satıldığında tonu 150 dolar. Borik asit olduğunda 1.000 dolara çıkıyor. Bor karbür olarak ise 35-45 bin dolar arasında satılacak. 300 kat değerlenmiş olacak" dedi.
DÜNYA BOR REZERVININ ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI