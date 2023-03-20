İŞKUR’da açık işlerin sayısı 105 bine yükseldi! İşte en çok eleman aranan meslekler...

Hayata geçirdiği programlar ve teşviklerle istihdama destek veren İŞKUR, iş arayanlarla işverenleri de buluşturuyor. İŞKUR'da açık iş sayısı 105 bine yükseldi. Özel sektörün eleman alımına hız verdiği görüldü. İşe alımlarda başı 21 bin 194 ile beden işçisi çekerken, 3 bin 355 kişiyle temizlik görevlisi, 2 bin 356 kişiyle makineci (dikiş), 2 bin 181 kişiyle satış danışmanı/uzmanı, 2 bin 106 kişiyle gazaltı (Mıg-Mag) kaynakçısı izliyor.
İMALAT İLK SIRADA
İŞKUR'un yılbaşından bu yana işe yerleştirdiği personel sayısı ise 215 bini aştı. İlk 2 ayda sağlanan istihdam da 147 bin 40 oldu. Ocak-Şubat döneminde en fazla işe yerleştirme sektörler itibarıyla sanayide 'imalat' alanında; mesleklere göre ise 'özel güvenlik görevlisi (silahsız), konfeksiyon işçisi ve garson (servis elemanı)' mesleklerinde gerçekleştirildi.
NASIL BAŞVURULUYOR?
İş arayanlar, isterse İŞKUR'un internet sitesinden isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla üye olup, kendisine uygun işe başvurabiliyor.
İMALAT İLK SIRADA
İŞKUR'un yılbaşından bu yana işe yerleştirdiği personel sayısı ise 215 bini aştı. İlk 2 ayda sağlanan istihdam da 147 bin 40 oldu. Ocak-Şubat döneminde en fazla işe yerleştirme sektörler itibarıyla sanayide 'imalat' alanında; mesleklere göre ise 'özel güvenlik görevlisi (silahsız), konfeksiyon işçisi ve garson (servis elemanı)' mesleklerinde gerçekleştirildi.
NASIL BAŞVURULUYOR?
İş arayanlar, isterse İŞKUR'un internet sitesinden isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla üye olup, kendisine uygun işe başvurabiliyor.