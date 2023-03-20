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    Dönüşüme her ilden ciddi talep var

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kentsel dönüşüme ilişkin yürüttükleri kampanya kapsamında Türkiye'nin her ilinden ciddi talep aldıklarını söyledi.

    Dönüşüme her ilden ciddi talep var
    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kentsel dönüşüme ilişkin yürüttükleri kampanya kapsamında Türkiye'nin her ilinden ciddi talep aldıklarını söyledi.

    Depremin ardından hasar gören konutların yenilerini yapmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile hummalı bir çalışma yürüttüklerini belirten Nebati, "Konut sahibi veya hasarlı ya da kentsel dönüşüm içerisinde olan konutlarımızla ilgili bir kampanya düzenledik. Bu konutların yapımında rol almak isteyen müteahhitlerin de yine burada faydalanabileceği bir yapı oluşturduk" diye konuştu.

    Yardım miktarını 840 baz puana çıkardıklarına dikkat çeken Nebati, "Bu oranla dönüşümün çok hızlı gerçekleştirilmesi noktasında ciddi bir adım atmış olduk" dedi. Nebati, vatandaşın çok uygun koşullarla elde edebileceği bu kredilerle evlerini yenileyebileceğine işaret etti.


    Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Selzedeler için 11 milyon 870 bin liralık kaynak aktarıldı" dedi.
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    Haberler Ekonomi Dönüşüme her ilden ciddi talep var
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