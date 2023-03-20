Enerjide yeni dönem başladı! Bor karbür için dev destekler hazır

Teknoloji transferinin Çin'den yapıldığını söyleyen Dönmez, "Dünyada Çin, ABD, Almanya ve Rusya üretiyor. Artık biz de o lige çıkmış olduk" mesajı verdi. Bor karbür daha çok savunma sanayisinde kullanılacak. Ürünün çelikten hafif olduğunu anlatan Bakan Dönmez, "Bir çelik yeleğe göre 3/2 daha hafif. Dayanıklılık ise aynı" dedi.

NADİR TOPRAK NİSANDA

ENerji Bakanı Dönmez, Eti Maden'in Nadir Toprak Elementi (NTE) ile ilgili çalışmalarının da sürdüğünü belirterek, "Pilot tesis nisanda açılacak. Eskişehir- Beylikova'da bulunan NTE (seryum, lantan, neodmiyum vb) içeren tesis ilk etapta yılda 1.200 ton üretim yapacak" dedi.