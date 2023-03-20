Enerjide yeni dönem başladı! Bor karbür için dev destekler hazır

Dünyanın en büyük ve en kaliteli bor rezervine sahip olan Türkiye, yeni bir aşamaya geçti. Dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan Balıkesir Bandırma'daki Bor Karbür Tesisleri ile borun değeri 150 dolardan 45 bin dolara çıkmış oldu. Başkan Erdoğan, "Bu tesisle Türkiye, dünyanın en sert üçüncü maddesinin üretimi ve satışında önemli bir oyuncu haline gelecek." dedi.
Ürün savunma sanayisinde kullanılır ve zırh yapılırsa katma değeri 300 bin dolara, takım tezgâh ucu üretilirse 1 milyon 200 bin dolara, kumlama nozulu yapılırsa 2 milyon 700 bin dolara, roket nozulu haline getirilirse 4 milyon 100 bin dolara çıkacak.
60 MİLYAR DOLARLIK PAZAR
Açılış öncesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Eti Maden Genel Müdürü Serkan Keleşer Balıkesir Bandırma Bor Karbür Tesisleri'nde gazetecilerle sohbet toplantısı düzenledi.
Sabah gazetesinin haberine göre; Bakan Dönmez, bor karbürün kullanım alanındaki ürünleri üreten şirketlerle görüştüklerini belirterek, "Bor karbür ihraç edildiğinde 35-45 bin dolar oluyor. Burada bir ekosistem kurulmasını istiyoruz. Bor karbürün kullanıldığı sektörlerin küresel pazar değeri yıllık 60 milyar dolar. İşte bu ürünleri yapan küresel firmaları ülkemize davet ediyoruz. Biz ihraç fiyatıyla yurt içi fiyatını farklılaştıracağız. Yani ihraç ettiğimiz fiyat 100 ise bunu Türkiye'de kullanırsa daha düşük fiyattan vereceğiz. Hem ulusal hem de uluslararası yatırımcılara diyoruz ki 'Gelin biz bor karbür de ürettik. Siz burada üretim yapın, hammaddeyi ucuza sağlayalım.' Teşviklerle ilgili çalışıyoruz. Bazı firmalarla görüşmelerimiz başladı" dedi.