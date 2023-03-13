Teklif ’zam’anı! 700 bin işçiye toplu sözleşme

Karayolları, demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor. TÜRK-İŞ ve HAKİŞ'in birlikte hareket ettiği ve işçi kesimini temsil ettiği görüşmelere depremler nedeniyle verilen ara sona erdi. Gözler, işverenleri temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası'ndan (TÜHİS) gelecek teklife çevrildi.
HURDA GALERİSİ
Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde oto galeriler de büyük hasar aldı. Oto galerilerin önünde satış için bekleyen yüzlerce araç, depremde enkaz altında kaldı. Yürütülen çalışma sonucu çoğunluğu enkaz altından çıkarılan ve boş bir araziye götürülen araçlar, polis ekiplerince korunuyor. İlçede oto galericilik yapan Harun Çolak, "İlçede en az 500 galeri vardı. Her galeri 10 kişiye ortalama ekmek kapısı olsa, 5 bin kişi yapıyor. Yaklaşık 5 bin kişi bu işten geçimini sağlıyor. Bu galerilerde satışı bekleyen aşağı yukarı 5 bin araç vardı. Bunun en az 1000'i gitti" dedi. Oto galerici Ahmet Atlı da "İlçe ticareti yüzde 80-90 oto alım satım üzerine. Deprem hepimizi çok kötü etkiledi" şeklinde konuştu.
'İLK İŞ YERİM' HEYECANI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ tarafından hayata geçirilen 'İlk İş Yerim' projesinde kuralar çekiliyor. Bakan Murat Kurum, "250 alt sektörü harekete geçiren 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projemizle istihdamı destekliyor, vatandaşımızı iş sahibi de yapıyoruz. Konut ve arsa kuralarımız devam ederken sıra iş yerlerine geldi. 12 ilde, 3 bin 106 iş yeri için 15 Mart'ta kuraları çekmeye başlıyoruz" paylaşımı yaptı. Kura çekimi yapılacak iller; Aksaray Merkez, Konya Meram, Isparta Merkez, Afyonkarahisar Dinar, Afyonkarahisar Şuhut, Ankara Gölbaşı, Denizli Bozkurt, İzmir Torbalı, Kastamonu Tosya, Konya Çumra, Tekirdağ Süleymanpaşa, Trabzon Of ve Van Edremit olarak duyuruldu.