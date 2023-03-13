Teklif ’zam’anı! 700 bin işçiye toplu sözleşme





ZAR'ARI' OLANA DESTEK

Depremler nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilen yerlerde, arılı kovan, büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan yetiştiricilerine, bir defaya mahsus olmak üzere, canlı hayvan ve besleme amaçlı şeker yardımı yapılacak. Deprem nedeniyle telef olan hayvanların tespiti Tarım ve Orman Bakanlığı'nca ilgili il, ilçe hasar tespit komisyonlarınca gerçekleştirilecek. Arıcılar için, bir defaya mahsus olmak üzere, kovan başına 4 kilograma kadar besleme amaçlı şeker desteği sağlanacak.



DEPREM BÖLGESİNDE YATIRIM HAMLESİ

Depremde zarar gören sanayi bölgeleri ve fabrikaların yeniden inşasından bölgedeki yatırımları korumaya kadar bir dizi acil eylem planı devreye alındı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle depremden etkilenen bölgede sanayi alanı olabilecek yerler belirlenerek gerekli izinler ve imar planı değişiklikleri yapılarak inşa faaliyetleri başlayacak. Olağanüstü hal ilan edilen illerdeki yatırımlar için genel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen ve 6 Şubat'ta yatırım süresi biten, tamamlama vizesi yapılmayan teşvik belgeleri talep alınmadan tamamlanmış sayılacak. Yerli veya yabancı kişi ve kuruluşlar bölgedeki ihtiyacı karşılamak üzere iş yerleri yapabilecek.



EMEKLİYE EN AZ 8.506 TL

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesini talep etti. Asgari ücretle çalışan işçilerin, 2000 öncesi dönemde net asgari ücretin üzerinde emekli aylığı aldığına dikkati çeken Ergün, "Bugün en düşük emekliği aylığı devlet katkısıyla 5 bin 500 lira, net asgari ücret ise 8 bin 506 lira. En düşük emekli aylığı, asgari ücret seviyesine yükseltilmeli" dedi. Aylıklarda kalıcı artışlar için emekli aylığı hesaplanmasında gösterge sistemine geçilmesi ve yüzde 35 olan alt sınır aylık bağlama oranının yüzde 70'e yükseltilmesini talep eden Ergün, 2000 yılından sonra emekli olanların aylıklarına intibak uygulanmasını istedi.



RÜZGARDA TARİHİ REKOR

Türkiye'de önceki gün toplam 811 bin 120 megavatsaat elektrik üretildi. Üretimde yüzde 26.3 payla rüzgar enerjisi santralleri ilk sırada yer aldı. Rüzgar enerjisi santrallerini, yüzde 21.4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12.3 ile linyit santralleri takip etti. Rüzgardan elektrik üretimi 212 bin 931 megavatsaatle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Son rekor 18 Ocak'ta 210 bin 466 megavatsaat ile kırılmıştı.



AFET YENİDEN İMAR FONU GELIYOR

Meclis Genel Kurulu, bu hafta, Afet Yeniden İmar Fonu kurulmasını öngören kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yapacak. Haftalık çalışmasına yarın başlayacak TBMM Genel Kurulu'nda, Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek. Genel Kurul'da daha sonra Afet Yeniden İmar Fonunun Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ele alınacak. Bu teklifle birlikte, Kahramanmaraş merkezli depremde yaraların sarılması için Afet Yeniden İmar Fonu kurulacak.

Burcu ŞEN

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