Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Teklif 'zam'anı! 700 bin işçiye toplu sözleşme

    Kamudaki 700 bin işçinin artış oranları belirleniyor. 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor. İşte sizler için derlediğimiz 13 Mart tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Teklif ’zam’anı! 700 bin işçiye toplu sözleşme

    Karayolları, demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor. TÜRK-İŞ ve HAKİŞ'in birlikte hareket ettiği ve işçi kesimini temsil ettiği görüşmelere depremler nedeniyle verilen ara sona erdi. Gözler, işverenleri temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası'ndan (TÜHİS) gelecek teklife çevrildi.



    HURDA GALERİSİ
    Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde oto galeriler de büyük hasar aldı. Oto galerilerin önünde satış için bekleyen yüzlerce araç, depremde enkaz altında kaldı. Yürütülen çalışma sonucu çoğunluğu enkaz altından çıkarılan ve boş bir araziye götürülen araçlar, polis ekiplerince korunuyor. İlçede oto galericilik yapan Harun Çolak, "İlçede en az 500 galeri vardı. Her galeri 10 kişiye ortalama ekmek kapısı olsa, 5 bin kişi yapıyor. Yaklaşık 5 bin kişi bu işten geçimini sağlıyor. Bu galerilerde satışı bekleyen aşağı yukarı 5 bin araç vardı. Bunun en az 1000'i gitti" dedi. Oto galerici Ahmet Atlı da "İlçe ticareti yüzde 80-90 oto alım satım üzerine. Deprem hepimizi çok kötü etkiledi" şeklinde konuştu.



    'İLK İŞ YERİM' HEYECANI
    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ tarafından hayata geçirilen 'İlk İş Yerim' projesinde kuralar çekiliyor. Bakan Murat Kurum, "250 alt sektörü harekete geçiren 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projemizle istihdamı destekliyor, vatandaşımızı iş sahibi de yapıyoruz. Konut ve arsa kuralarımız devam ederken sıra iş yerlerine geldi. 12 ilde, 3 bin 106 iş yeri için 15 Mart'ta kuraları çekmeye başlıyoruz" paylaşımı yaptı. Kura çekimi yapılacak iller; Aksaray Merkez, Konya Meram, Isparta Merkez, Afyonkarahisar Dinar, Afyonkarahisar Şuhut, Ankara Gölbaşı, Denizli Bozkurt, İzmir Torbalı, Kastamonu Tosya, Konya Çumra, Tekirdağ Süleymanpaşa, Trabzon Of ve Van Edremit olarak duyuruldu.



        ZAR'ARI' OLANA DESTEK
        Depremler nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilen yerlerde, arılı kovan, büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan yetiştiricilerine, bir defaya mahsus olmak üzere, canlı hayvan ve besleme amaçlı şeker yardımı yapılacak. Deprem nedeniyle telef olan hayvanların tespiti Tarım ve Orman Bakanlığı'nca ilgili il, ilçe hasar tespit komisyonlarınca gerçekleştirilecek. Arıcılar için, bir defaya mahsus olmak üzere, kovan başına 4 kilograma kadar besleme amaçlı şeker desteği sağlanacak.

        DEPREM BÖLGESİNDE YATIRIM HAMLESİ
        Depremde zarar gören sanayi bölgeleri ve fabrikaların yeniden inşasından bölgedeki yatırımları korumaya kadar bir dizi acil eylem planı devreye alındı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle depremden etkilenen bölgede sanayi alanı olabilecek yerler belirlenerek gerekli izinler ve imar planı değişiklikleri yapılarak inşa faaliyetleri başlayacak. Olağanüstü hal ilan edilen illerdeki yatırımlar için genel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen ve 6 Şubat'ta yatırım süresi biten, tamamlama vizesi yapılmayan teşvik belgeleri talep alınmadan tamamlanmış sayılacak. Yerli veya yabancı kişi ve kuruluşlar bölgedeki ihtiyacı karşılamak üzere iş yerleri yapabilecek.

        EMEKLİYE EN AZ 8.506 TL
        Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesini talep etti. Asgari ücretle çalışan işçilerin, 2000 öncesi dönemde net asgari ücretin üzerinde emekli aylığı aldığına dikkati çeken Ergün, "Bugün en düşük emekliği aylığı devlet katkısıyla 5 bin 500 lira, net asgari ücret ise 8 bin 506 lira. En düşük emekli aylığı, asgari ücret seviyesine yükseltilmeli" dedi. Aylıklarda kalıcı artışlar için emekli aylığı hesaplanmasında gösterge sistemine geçilmesi ve yüzde 35 olan alt sınır aylık bağlama oranının yüzde 70'e yükseltilmesini talep eden Ergün, 2000 yılından sonra emekli olanların aylıklarına intibak uygulanmasını istedi.

        RÜZGARDA TARİHİ REKOR
        Türkiye'de önceki gün toplam 811 bin 120 megavatsaat elektrik üretildi. Üretimde yüzde 26.3 payla rüzgar enerjisi santralleri ilk sırada yer aldı. Rüzgar enerjisi santrallerini, yüzde 21.4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12.3 ile linyit santralleri takip etti. Rüzgardan elektrik üretimi 212 bin 931 megavatsaatle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Son rekor 18 Ocak'ta 210 bin 466 megavatsaat ile kırılmıştı.

        AFET YENİDEN İMAR FONU GELIYOR
        Meclis Genel Kurulu, bu hafta, Afet Yeniden İmar Fonu kurulmasını öngören kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yapacak. Haftalık çalışmasına yarın başlayacak TBMM Genel Kurulu'nda, Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek. Genel Kurul'da daha sonra Afet Yeniden İmar Fonunun Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ele alınacak. Bu teklifle birlikte, Kahramanmaraş merkezli depremde yaraların sarılması için Afet Yeniden İmar Fonu kurulacak.
        Burcu ŞEN

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Depremzede öğrencilere maddi destek!
        Haberler Ekonomi Teklif 'zam'anı! 700 bin işçiye toplu sözleşme
            SON DAKİKA