Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Borçluya büyük fırsat! Yapılandırma yürürlükte! Nereye, nasıl başvurulacak?

    Kamuya olan borçlar 31 Mayıs'a kadar yapılandırılabilecek. Gecikme faizi silinirken, peşin ödeyenler enflasyon farkının da sadece yüzde 10'unu verecek. Maliye'ye olan 2 bin TL ve altı borçlar tamamen silinecek...

    Çığıl Ön Yener
    takvim.com.tr
    Borçluya büyük fırsat

    Vatandaşın kamuya olan borçlarına önemli fırsat geldi. Resmi Gazete'te yayımlanarak yürürlüğe giren yasayla borçların üstü çiziliyor. İşte yapılandırmayla vatandaşa sağlanan imkanlar ve bunlardan yararlanma yolları...



    Hangi borçlar kapsamda?
    31 Aralık 2022 öncesine ait vergi ve prim borçları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol geçiş cezaları, belediyelere olan borçlar, öğrenim kredisi borçları kapsamda bulunuyor.



    Neler siliniyor?
    Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı tahsil dairelerince takip edilen alacaklardan vadesi 31 Aralık 2022'den önce olduğu halde 1 Ocak itibarıyla ödenmemiş ve tüm tahsil daireleri itibarıyla asli ve feri toplamı 2 bin lira ve altında bulunanların tahsilinden vazgeçilecek. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamından çıkarılan iş yerlerine ilişkin olup ödeme süresi 31 Aralık 2020 veya önceki bir tarih olduğu halde ödenmemiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ve idari para cezası asılları toplamı 500 lirasını aşmayan alacaklar ile tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı feri alacaklardan tutarı 10 bin lirayı aşmayanların tahsilinden vazgeçilecek.



        Borç nasıl hesaplanacak?
        Borçların gecikme faizleri, cezaları silinecek. 1 Kasım 2016'dan önceki dönemler için Yİ-ÜFE'deki aylık değişim oranları, 1 Kasım 2016'dan itibaren ise aylık yüzde 0.75 oranı esas alınacak. Böylece borç tutarı önemli ölçüde düşecek.



        Kaç taksit yapılabilecek?
        Borçlar 4 yıla varan sürede kapatılabilecek. Bu durumda Yİ-ÜFE ile güncellenen borç, 12 taksitte 1,09; 18 taksitte 1,135; 24 taksitte 1,18; 36 taksitte 1,27; 48 taksitte 1,36 katsayısı ile çarpılacak.



        Peşin avantajı nedir?
        Katsayı olmayacak, Yİ-ÜFE tutarının da yüzde 90'ı silinecek. İdari para cezasında borç aslı da yüzde 25 inecek.



            Hangi tarihler önemli?
            Son tarih başvuru için 31 Mayıs, peşin ve ilk taksit için 30 Haziran.



            TESTE GİR BORCU SİLDİR
            GSS borçları nasıl yapılandırılacak? Genel Sağlık Sigortası borcu olanlara 31 Ağustos'a kadar bu borçlarını gecikme zammı ve cezasız ödeyebilme imkanı getiriliyor. Hiç gelir testine girmemiş kişilerin 31 Temmuz'a kadar teste girmesi halinde de gelir durumlarına göre tescilleri geriye dönük güncellenecek. Bu sayede teste girilip hane içinde kişi başına düşen gelir 3 bin 336 liradan az çıkarsa, borç silinecek.



            GEÇ MUAYENENİN CEZASI İNİYOR
            Araç muayenesini geciktirenler yasadan nasıl yararlanır? Araç muayenelerini süresinde yaptıramamış olanlar, 30 Eylül'e kadar bu muayenelerin yapılması şartıyla muayenede gecikilen her ay ve kesri için alınan yüzde 5 fazla yerine Yİ-ÜFE oranları, düzenlemenin yayımı tarihinden sonra ise aylık yüzde 0.75 oranı kullanılarak bulunan tutarı ödeyecek.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Depremzede öğrencilere maddi destek!
            Haberler Ekonomi Borçluya büyük fırsat! Yapılandırma yürürlükte! Nereye, nasıl başvurulacak?
                SON DAKİKA