Özel okul faturası baş döndürdü! Ana sınıfı 372 bin TL!

2022-2023 eğitimöğretim dönemi sürerken, özel okullar önümüzdeki dönem için de şimdiden kolları sıvadı. Erken kayıt dönemi başladı. Ancak açıklanan fiyatlar baş döndürdü. 1 yıllık anaokulu için yemek dahil 372 bin lira isteyen bile çıktı.







YÜZDE 65 SINIRI

Ücretler seçilen okula ve bulunulan şehre göre farklılık gösteriyor. En yüksek rakamlar İstanbul'da görülüyor. Okullar isteyen velilere peşin, isteyenlere taksit imkanı sunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı kararı doğrultusunda 2023-2024 eğitim dönemi için ara sınıf ücretlerine yüzde 65 zam sınırı uygulanırken, veliler bu sınırın hem yemek parasına hem de tüm sınıflara yansıtılmasını istiyor. Bazı okulların da 'etkinlik ücreti' adı altında para istediği belirtiliyor.







SOSYAL YARDIM ALANA ÜCRETSİZ

Devlet, sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına anaokulu desteği sunuyor. Destek ilk kez 2022-2023 eğitimöğretim döneminde hayata geçirildi. Aile ve Sosyal Destek Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında, sosyal yardımlardan yararlanan hanelerdeki 3-5 yaşındaki çocuklar anaokulundan ücretsiz olarak yararlanıyor. Destekten yararlanmak için ailenin çocuğunu Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı anaokuluna/ ana sınıfına kaydettirmesi yetiyor. Çocukların tüm kırtasiye ve okul masrafları devlet tarafından karşılanıyor.



KAMUDA KREŞ ÜCRETİ 621 TL

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve çocuk bakımevlerine kabul edilen devlet memurları ile diğer kamu personelinin her çocuğu için aylık bakım ücreti bu yıl asgari 621 lira olarak uygulanıyor.

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