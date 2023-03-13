Kamu şeflerine ek gösterge var mı? Şeflere 3600 ek gösterge verilecek mi son dakika 2023? Seçim öncesi torba yasa genişletilecek mi?

Bilindiği üzere 3600 ek gösterge düzenlemesi ocak ayında Meclis'ten geçmişti. Bu düzenlemeden polis, sağlık çalışanı, din görevlisi ve öğretmenler yararlandı. Ancak kamu şefleri ve bazı meslek grupları kapsam dışı kaldı. Bu kapsamda şefler seçim öncesinde ek gösterge taleplerini iletmek için Meclis'e geldi. Peki, Şeflere 3600 ek gösterge verilecek mi son dakika 2023? Kamu şeflerine ek gösterge var mı? Torba yasa genişletilecek mi? İşte merak edilenler!
Şeflere 3600 ek gösterge verilecek mi son dakika 2023?
3600 ek gösterge 15 Ocak tarihinde yürürlüğe girdi. Ancak aralarında kamu şeflerinin de bulunduğu bazı meslek grupları ise bu düzenlemenin dışında kaldı.
Kamu şefleri Meclis'te siyasilerle bir araya geldiler. Seçim nedeniyle Meclis tatile girmeden önce bir torba yasaya şeflerin de 3600 ek göstergeden faydalanabilmesi için ek madde konulmasını talep ettiler.
Henüz konu hakkında resmi açıklama gelmedi. Detaylar geldiğinde haberimizde yer alacaktır...
3600 EK GÖSTERGE NEDİR?
Memurların aylık maaşları, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük rol taşıyan ek gösterge önemli bir unsurdur.