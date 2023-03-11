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    Hızlı başladık! Çarklar döndü istihdam arttı

    Ocak ayında istihdamda rekor kırılırken, işsizlik 5 ay sonra tek haneye geriledi. Sanayi üretiminde ise 7 ayın en yüksek yıllık artışı yakalandı. İşte detaylar...

    Hızlı başladık
    Türkiye, 2023'e hızlı başlangıç yaptı. Sanayide çarklar dönerken, istihdam da rekor kırdı. İşsizlik Ocak'ta, bir önceki aya göre 0.5 puan azalarak yüzde 9.7 ile 5 ay sonra tekrar tek haneye indi. Bu oran aynı zamanda Mart 2014'teki yüzde 9.5'ten bu yana en düşük işsizlik olarak kayıtlara geçti. İşsiz sayısı bir önceki aya göre 166 bin kişi azalarak 3 milyon 424 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre ise 1.5 puan azaldı.

    1.8 MİLYONA İŞ
    Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, Ocak'ta aylık bazda 354 bin kişi artarak 31 milyon 837 bin kişi ile tarihinin en yüksek seviyesine yükseldi. İstihdam edilenlerin sayısında 1 yıllık artış 1 milyon 842 bin kişi oldu. İstihdam oranı 0.5 puan artarak yüzde 48.9 ile rekor kırarken, işgücüne katılımda yüzde 54.1 ile tarihi zirve görüldü. Sanayi üretimi de Ocak'ta bir önceki aya göre yüzde 1.9 oranında arttı. Sanayi üretiminde yıllık artış ise yüzde 4.5 ile 2.1 olan beklentinin üzerinde gerçekleşti. Üretimde 7 ayın en yüksek artışı yakalandı.

    'GÜÇLÜ ÜLKEYİZ'
    Hazine     ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonominin Ocak ayında da kuvvetli görünümünü sürdürdüğünü belirterek, "Biz büyük ve güçlü bir ülkeyiz. Deprem felaketinin yol açtığı ekonomik kayıpları en kısa zamanda telafi edecek kararlılığa sahibiz" dedi.
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