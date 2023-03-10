Öğrenciye ücret iadesi! Yurt paraları veriliyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurtlarında 20 Şubat tarihine kadar dönem içi ödeme yapan öğrencilerin ücretleri iade edilmeye başlandı. Öğrencilerin merakla beklediği gelişmeyi duyuran Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, şu bilgiyi paylaştı: "Sevgili gençler, GSB yurtlarımızda 20 Şubat tarihine kadar olan dönem için ücret ödeyenlerin ücretleri iade ediliyor. 20 Şubat itibarıyla yurtta kalan gençlerimiz ücret ödemeye devam edecek olup, depremzede öğrencilerimiz ise hiçbir ücret ödemeyecektir" bilgisini paylaştı.
KİRA YARDIMI ARTIRILDI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kentsel dönüşümü desteklemek amacıyla kira yardımını İstanbul'da 3 bin 500 lira yapıyoruz.. Anadolu'da büyük illerde Ankara, Bursa, Antalya ve İzmir'de 3 bin liraya yükseltiyoruz. Diğer büyükşehirlerimizde aylık kira yardımını 2 bin 500 liraya çıkartıyoruz. Kalan diğer illerimizde kira yardımını 2 bin liraya yükseltiyoruz" dedi. Kurum, depremden zarar gören illerde bir yıl içinde öncelikli rezerv alanların tamamlanmasını, sonrasında da şehirlerin içerisini inşa etmeyi hedeflediklerini söyledi. İstanbul'da 1.5 milyon konutun kentsel dönüşüm kapsamında yeniden inşa edileceğini belirten Kurum, "500 binini Anadolu yakasındaki rezerv alanda, 500 binini Avrupa yakasındaki rezerv alanda, İstanbul'a ilave nüfus getirmeden, 500 binini de olduğu yerde yapacağız" diye konuştu.
ÖĞRETMENLER KADROLU OLUYOR
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında görev yapan sözleşmeli öğretmenler ile sözleşmeli diğer personelin 7433 sayılı Kanun doğrultusunda memur unvanlı kadrolara atanmak üzere başvurularını 31 Mart'a kadar alacak. MEB Personel Genel Müdürlüğü'nün sitesinden, başvuruya ilişkin duyuru yayımlandı. Bu kapsamda, 28 Kasım 2022 itibarıyla sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışmakta olanlardan 7433 Sayılı Kanun'un yürürlük tarihi olan 26 Ocak'ta sözleşmesi devam eden personelin memur unvanlı kadrolara başvuru hakkı bulunuyor. Elektronik ortamda alınan başvurular, 31 Mart mesai bitiminde sona erecek.
KM OYUNUNA CEZA
Ticaretbakanlığı, ikinci el otomobilde 6 ay 6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlamasına aykırı faaliyette bulunan otomobil yetkili bayileri ile oto galerilerine uygulanan idari para cezasının 35 milyon 110 bin 527 liraya ulaştığını bildirdi. Bakanlık tarafından yapılan denetimler sonucu daha önce 36 işletmeye 15 milyon 905 bin lira idari para cezası uygulanmıştı. Aynı düzenleme çerçevesinde 1-8 Mart döneminde yapılan denetimler sonucu da 47 işletme hakkında 19 milyon 205 bin lira daha ceza verildi.
GSM ŞİRKETLERİNE SORUŞTURMA
Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, 6 Şubat'taki depremlerin ilk günlerinde mobil iletişim hizmetlerinde yaşanan sorunlara ilişkin, "Tedbir almadıklarını düşündüğümüz için onlara (GSM şirketleri) cezalar verdik. İncelemeler ve soruşturmalar başlattık" dedi.