Öğrenciye ücret iadesi! Yurt paraları veriliyor





ÖĞRETMENLER KADROLU OLUYOR

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında görev yapan sözleşmeli öğretmenler ile sözleşmeli diğer personelin 7433 sayılı Kanun doğrultusunda memur unvanlı kadrolara atanmak üzere başvurularını 31 Mart'a kadar alacak. MEB Personel Genel Müdürlüğü'nün sitesinden, başvuruya ilişkin duyuru yayımlandı. Bu kapsamda, 28 Kasım 2022 itibarıyla sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışmakta olanlardan 7433 Sayılı Kanun'un yürürlük tarihi olan 26 Ocak'ta sözleşmesi devam eden personelin memur unvanlı kadrolara başvuru hakkı bulunuyor. Elektronik ortamda alınan başvurular, 31 Mart mesai bitiminde sona erecek.



KM OYUNUNA CEZA

Ticaretbakanlığı, ikinci el otomobilde 6 ay 6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlamasına aykırı faaliyette bulunan otomobil yetkili bayileri ile oto galerilerine uygulanan idari para cezasının 35 milyon 110 bin 527 liraya ulaştığını bildirdi. Bakanlık tarafından yapılan denetimler sonucu daha önce 36 işletmeye 15 milyon 905 bin lira idari para cezası uygulanmıştı. Aynı düzenleme çerçevesinde 1-8 Mart döneminde yapılan denetimler sonucu da 47 işletme hakkında 19 milyon 205 bin lira daha ceza verildi.



GSM ŞİRKETLERİNE SORUŞTURMA

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, 6 Şubat'taki depremlerin ilk günlerinde mobil iletişim hizmetlerinde yaşanan sorunlara ilişkin, "Tedbir almadıklarını düşündüğümüz için onlara (GSM şirketleri) cezalar verdik. İncelemeler ve soruşturmalar başlattık" dedi.

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