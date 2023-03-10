Kentsel dönüşüme dev destek: İşte il il kira yardımları

Hükümet kentsel dönüşümü teşvik etmek için yeni bir düzenleme daha yapıyor. Evini dönüştürenlere ödenen kira yardımı artıyor. Dönüşüm kredisi kullanmak isteyenler için de faizin % 1'in altına inmesi planlanıyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un müjdesini verdiği kentsel dönüşümde kira yardımı ve faiz desteğini artıracak düzenlemenin detayları belli oldu.
Sabah gazetesinin haberine göre; Diğer illerde de ev sahiplerine 2 bin ila 2 bin 500 TL arasında kira yardımı ödenecek. Evini dönüştüren ev sahiplerine 18 ay kira yardımı veriliyor. Yeni miktarlar nisandan itibaren ödenecek.