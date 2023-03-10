Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 10.03.2023 07:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.03.2023 08:05
    ABONE OL

    Kentsel dönüşüme dev destek: İşte il il kira yardımları

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen çifte deprem, bir kez daha kentsel dönüşümün önemini gösterdi. Daha önce, CHP başta olmak üzere muhalefetin takoz olduğu projeleri hayata geçirmeye hazırlanan hükümet, teşvik için yeni bir düzenlemeyi hayata geçiriyor. Düzenlemeyle birlikte kira yardımı ve faiz desteği artacak.

    Hükümetten dönüşüme dev destek

    Hükümet kentsel dönüşümü teşvik etmek için yeni bir düzenleme daha yapıyor. Evini dönüştürenlere ödenen kira yardımı artıyor. Dönüşüm kredisi kullanmak isteyenler için de faizin % 1'in altına inmesi planlanıyor.

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un müjdesini verdiği kentsel dönüşümde kira yardımı ve faiz desteğini artıracak düzenlemenin detayları belli oldu.

    Sabah gazetesinin haberine göre; Diğer illerde de ev sahiplerine 2 bin ila 2 bin 500 TL arasında kira yardımı ödenecek. Evini dönüştüren ev sahiplerine 18 ay kira yardımı veriliyor. Yeni miktarlar nisandan itibaren ödenecek.

        KİRACIYA DA ÖDENİYOR
        6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'a göre, riskli yapılarda ikamet eden ve evini dönüştürmek isteyenlere devlet kira yardımı yapıyor.

        Riskli binalarda oturan konut-işyeri maliklerine belirlenen tutarda 18 ay boyunca yardım var. Bu süre en fazla 48 ay olarak uygulanıyor.

        Kiracıya bir kereliğine olacak şekilde mevcut kira yardımının 2 katı, sınırlı ayni hak sahibi olarak ikamet edenlere de 5 aylık kira yardımı tek seferde ödeniyor.

            KREDİYE DE DÜZENLEME
            Kentsel dönüşüm kapsamında verilen faiz destekli kredilerde düzenleniyor.

            Şu anda standart konutlar için kredi üst limiti 600 bin lira, faiz desteği de 600 baz puan.

            Örneğin konut için aylık yüzde 1.50 oranlı kredi kullanıldığında bunun yüzde 0.50'si bakanlık tarafından karşılanıyor, vatandaş yüzde 1 faiz ödüyor.

                Edinilen bilgilere göre, dönüşüm kredisinde faiz yüzde 1'in altına inecek, 10 yıl olan vade süresi de uzatılacak.

                48 AYA KADAR KİRA YARDIMI
                Kira yardımı süresi riskli alan dışındaki riskli yapılarda 18 ay, riskli ve rezerv yapı alanlarında en fazla 48 ay olarak uygulanıyor.

                Kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen binalar, vergi ve harçlardan muaf tutuluyor.
                    ’Kumar’ masasında o gece neler yaşandı? Babacan...
                    Haberler Ekonomi Kentsel dönüşüme dev destek: İşte il il kira yardımları
                        SON DAKİKA