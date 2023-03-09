BORÇ YAPILANDIRMA SON DAKİKA! 9 Mart 2023 vergi affı son durum! Vergi affı çıktı mı, Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

VERGİ AFFI SON DAKİKA 9 MART 2023! Milyonlar bekliyordu, kabul edildi! Son dakika haberine göre; kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
BAZI BORÇLAR SİLİNDİ
Teklifle Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırmasını içeren kanun teklifi ile birlikte vatandaşın kamuya olan tüm borçları yapılandırıldı bazı borçlar ise silindi.
2023 VERGİ AFFI MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, gazetecilere yapılandırma teklifi hakkında son gelişmeleri aktardı.
Kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin çalışmayı tamamladıklarını söyleyen Elitaş talepleri dinlediklerine vurgu yaparken iki ana başlıkta düzenleme olduğunu ifade etti.
Elitaş açıklamasında " Bir süredir vatandaşlar yapılandırma noktasına talepleri vardı, geniş düzenleme yapalım borçları ödeme kolaylığı getirelim dedik. Hangi türlerden olursa olsun yapılandırma dahil ettik." dedi.
Vergi borcu düzenlemesi daha önce Meclis Komisyonu'nda kabul edilmişti. Deprem başta olmak üzere diğer konularla ilgili çalışmaya eklemeler yapıldı.