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    • Ekonomi
    • 10.03.2023 10:17
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    • 10.03.2023 10:28
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    11 ilin master planı nasıl olacak? GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu açıkladı! Dikkat edilmesi gereken 2 nokta

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin 11 ilde neden olduğu yıkımın ardından, şehirlerin yeniden inşa ve ihyası için Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimatlarıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kolları sıvamış durumda. Özel sektör bu sürece önemli katkılar sunmaya hazırlanıyor. Kalyon Holding, 11 ilde master plan hazırlanmasında ve nitelikli konutların üretilmesinde tecrübelerini aktarıyor. Hatay'da TOKİ ve Emlak Konut'un yürttüğü çalışamlara katkı sunan Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği'nin Başkanı Mehmet Kalyoncu, ruhsatların dijital ortama taşınması ve arsa manipülasyonunun bitirilmesine dikkatleri çekti.

    11 ilin master planı nasıl olacak?

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen çifte depremin ardından etkilenen 11 ilde yaraları sarmak için çalışmalar sürerken, bir yandan da şehirlerin yeniden inşası için "master plan" hazırlanıyor. GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu'nun 11 ilde hazırlanacak master planı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kalyoncu, ruhsatların dijital ortama taşınması ve arsa manipülasyonunun bitirilmesi konusuna da dikkat çekti.

    Sabah Gazetesi yazarlarından Dilek Güngör, Kalyoncu'nun bölgeninn yeniden ayağa kaldırılması konusunda yaptığı değerlendirmeleri köşesine taşıdı.

    Güngör'ün yazısından önemli bölümler şu şekilde:
    Geçtiğimiz hafta Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Başkanı Mehmet Kalyoncu'nun davetiyle Hatay'a gittik. GYODER bir süredir üyeleriyle birlikte gönüllü seferberlik başlatmış durumda. Bir taraftan 11 ilde master plan hazırlanmasına katkıda bulunuyor diğer taraftan da nitelikli konutların üretilmesi noktasında tecrübelerini aktarıyor.

    Bu kez de Londra merkezli Foster & Partners'ın ortakları Bruno Moser, Iwan Jones, Nicola Scaranoro ile Kentsel Yenileme Merkezi Başkanı, GYODER Üyesi Cem Yılmaz ve Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Serhat Başdoğan'la birlikte bölgede incelemelerde bulundular.

    "ÇALIŞMALARA KAYITSIZ KALMADIK"
    Kalyoncu, depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın liderliğinde, TOKİ ve Emlak Konut'un yürüttüğü çalışmalara kayıtsız kalmak istemediklerini belirtti.

    Kalyoncu, "Deprem bölgesinde hayata geçirilecek yeni şehir merkezlerinin master plan tasarımı için gönüllü olarak tabiatla uyumlu, tasarıma değer veren, en uygun tekniği baz alan ve toplumun menfaatlerini önceleyen bakışla elimizden gelen desteği sunacağız. Biz hazırlayıp başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olmak üzere ilgili otoriteye sunacağız. Master planlar güncellenebilir, yani yaşayan şekilde hazırlanacak" diyor.

        250 MİLYON DOLARLIK BÜTÇE
        GYODER master plan çalışmaları için üyelerinden bir bütçe de oluşturmuş… Kalyoncu, "Master plan çalışmaları için 250 milyon liralık bir bütçe gerektiği anlaşılıyor. Bunu, GYODER olarak biz karşılayacağız" açıklaması yapıyor.

        Kalyoncu'nun anlattığına göre, deprem enkazlarının kaldırılması için üyelerden 700'e yakın iş makinası sahada… GYODER üyelerinin ekiplerinden şu anda 270 kişinin (mimar, mühendis, şehir plancısı vb) bölgede tasarım çalışmaları için bulunduğunu belirtiyor.

        İSTANBUL'DA KONUT İÇİN ADRES
        Peki depremde yıkılan şehirlerin yeniden imarı için ne kadarlık bir bütçe gerekir? Kalyoncu bugünkü yıkılan, ağır hasarlı bina tespitlerine göre kabaca bir hesap yapıyor. 48 milyon metrekarelik bir alan inşa edileceğini, bunun da maliyetinin 528 milyar TL'yi bulabileceğini söylüyor.

        Peki ya İstanbul? İstanbul'un yakın bölgelerine ulaşım altyapısının büyük ölçüde tamamlandığına dikkat çekiyor. Çanakkale Köprüsü'nden Osmangazi Köprüsü'ne kadar olan alanı işaret ediyor.

        Osmangazi Köprüsü ile Kocaeli arasındaki alana İstanbul'un Anadolu yakasının sığabileceğini vurgulayan Kalyoncu, "Gebze-Üsküdar arası metro ile 50 dakika. Arsa maliyeti İstanbul'a göre daha avantajlı. Bölgede çok tersane var. Hafif çelikle orada 6 ay içinde 90 ila 100 bin konut üretilebilir. Böylece, taş ocağı sıkıntısı da çözülür. Maliyeti betonarmeden yüzde 10 pahalı olsa da ölçeklendirmeyle bu aşağı çekilebilir" diyor.

        İKİ ÖNEMLİ NOKTA
        Kalyoncu'nun altını çizdiği iki mesele daha var. Biri ruhsatların dijital ortama taşınması. Diğeri de arsa manipülasyonunun bitirilmesi. Kalyoncu, dijitalleşmeyle ruhsat sürecinin şeffaf ve izlenebilir olacağını, siyasetten koparılacağını anlatıyor.

            Türkiye'de arsa kapatma mantığının bitmesi gerektiğini söylüyor ve ekliyor: "İki yılda arsa maliyeti oluşturmadan 200 bin konut üretmek gerekiyor. Arsa maliyeti sıfırlanırsa gayrimenkul sektörüne yeni bir paradigma gelir. Böylelikle zaten varlıklı olan arsa sahiplerini daha da zenginleştirme dönemi biter. Kira rakamları uygun hale gelir."

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            Haberler Ekonomi 11 ilin master planı nasıl olacak? GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu açıkladı! Dikkat edilmesi gereken 2 nokta
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