11 ilin master planı nasıl olacak? GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu açıkladı! Dikkat edilmesi gereken 2 nokta

Kahramanmaraş'ta meydana gelen çifte depremin ardından etkilenen 11 ilde yaraları sarmak için çalışmalar sürerken, bir yandan da şehirlerin yeniden inşası için "master plan" hazırlanıyor. GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu'nun 11 ilde hazırlanacak master planı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kalyoncu, ruhsatların dijital ortama taşınması ve arsa manipülasyonunun bitirilmesi konusuna da dikkat çekti.
Sabah Gazetesi yazarlarından Dilek Güngör, Kalyoncu'nun bölgeninn yeniden ayağa kaldırılması konusunda yaptığı değerlendirmeleri köşesine taşıdı.
Güngör'ün yazısından önemli bölümler şu şekilde:
Geçtiğimiz hafta Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Başkanı Mehmet Kalyoncu'nun davetiyle Hatay'a gittik. GYODER bir süredir üyeleriyle birlikte gönüllü seferberlik başlatmış durumda. Bir taraftan 11 ilde master plan hazırlanmasına katkıda bulunuyor diğer taraftan da nitelikli konutların üretilmesi noktasında tecrübelerini aktarıyor.
Bu kez de Londra merkezli Foster & Partners'ın ortakları Bruno Moser, Iwan Jones, Nicola Scaranoro ile Kentsel Yenileme Merkezi Başkanı, GYODER Üyesi Cem Yılmaz ve Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Serhat Başdoğan'la birlikte bölgede incelemelerde bulundular.
"ÇALIŞMALARA KAYITSIZ KALMADIK"
Kalyoncu, depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın liderliğinde, TOKİ ve Emlak Konut'un yürüttüğü çalışmalara kayıtsız kalmak istemediklerini belirtti.
Kalyoncu, "Deprem bölgesinde hayata geçirilecek yeni şehir merkezlerinin master plan tasarımı için gönüllü olarak tabiatla uyumlu, tasarıma değer veren, en uygun tekniği baz alan ve toplumun menfaatlerini önceleyen bakışla elimizden gelen desteği sunacağız. Biz hazırlayıp başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olmak üzere ilgili otoriteye sunacağız. Master planlar güncellenebilir, yani yaşayan şekilde hazırlanacak" diyor.