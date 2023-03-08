İlk Evim Arsa projesinde öncelik afet bölgesinin: 15 bin 400 hak sahibi belirleniyor

Yeni TOKİ kura çekimi tarihleri belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen ancak 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri nedeniyle ertelenen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor.

15 bin 400 HAK SAHİBİ BELİRLENECEK

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, "İlk Evim Arsa projemizin kura çekimlerinde depremden etkilenen illerimize öncelik veriyoruz. 3 gün içinde 15 bin 400 hak sahibi vatandaşımızı belirleyeceğiz." dedi.